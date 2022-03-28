https://ria.ru/20220328/kreditovanie-1780505544.html
МСП Банк начнет льготное кредитование высокотехнологичных компаний
МСП Банк начнет льготное кредитование высокотехнологичных компаний - РИА Новости, 28.03.2022
МСП Банк начнет льготное кредитование высокотехнологичных компаний
МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, в апреле начнет прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:15
2022-03-28T16:15
2022-03-28T16:15
александр исаевич
петр засельский
корпорация мсп
мсп банк
россия
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, в апреле начнет прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO", сообщает пресс-служба банка.Программа будет реализовываться Минэкономразвития и Корпорацией МСП с участием регионов и отраслевых экспертов, которые будут проводить экспертизу проектов.Размер кредита на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств может составить до 500 миллионов рублей на срок до 3 лет. Банк будет кредитовать под льготный процент, не превышающий 3%. В случае отсутствия достаточного залогового обеспечения возможно получение гарантий и поручительств Корпорации МСП. Прием заявок будет осуществляться через цифровую платформу МСП.РФ, уточняется в сообщении.На меры поддержки в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" могут рассчитывать предприятия, которые используют при производстве или создании продукции технологии по 16 приоритетным направлениям. В их числе искусственный интеллект, коммуникационные интернет- технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.По условиям программы, инновационные компании должны относиться к малому или среднему бизнесу, быть юридическими лицами и соответствовать ряду критериев. Так, объем выручки за последний календарный год не может быть менее 100 миллионов рублей, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки — от 12%. При этом заемщики должны также обладать патентами (кроме торговых марок), и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 миллиардов рублей, при этом могут являться инновационными поставщиками крупнейших заказчиков.
https://ria.ru/20220318/kreditovanie-1778817311.html
https://ria.ru/20220311/monitoring-1777745033.html
https://ria.ru/20220207/kredit-1771100593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр исаевич, петр засельский, корпорация мсп, мсп банк, россия, новости компаний - экономика
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, в апреле начнет прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO", сообщает пресс-служба банка.
Программа будет реализовываться Минэкономразвития и Корпорацией МСП
с участием регионов и отраслевых экспертов, которые будут проводить экспертизу проектов.
Размер кредита на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств может составить до 500 миллионов рублей на срок до 3 лет. Банк будет кредитовать под льготный процент, не превышающий 3%. В случае отсутствия достаточного залогового обеспечения возможно получение гарантий и поручительств Корпорации МСП. Прием заявок будет осуществляться через цифровую платформу МСП.РФ
, уточняется в сообщении.
"Предприниматели, деятельность которых ориентирована на развитие высокотехнологичного инновационного бизнеса, получат поддержку по специальной программе. Это даст дополнительные возможности для интенсивного роста компаний", - отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка
, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводит пресс-служба.
На меры поддержки в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" могут рассчитывать предприятия, которые используют при производстве или создании продукции технологии по 16 приоритетным направлениям. В их числе искусственный интеллект, коммуникационные интернет- технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.
По условиям программы, инновационные компании должны относиться к малому или среднему бизнесу, быть юридическими лицами и соответствовать ряду критериев. Так, объем выручки за последний календарный год не может быть менее 100 миллионов рублей, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки — от 12%. При этом заемщики должны также обладать патентами (кроме торговых марок), и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 миллиардов рублей, при этом могут являться инновационными поставщиками крупнейших заказчиков.
"Участие МСП Банка в реализации федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" и финансирование высокотехнологичных компаний войдут в число приоритетных направлений кредитования предпринимателей. Заемные средства инновационный бизнес может направить на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели", - пояснил председатель правления МСП Банка Петр Засельский
, которого цитирует пресс-служба.