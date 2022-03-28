https://ria.ru/20220328/kreditovanie-1780505544.html

МСП Банк начнет льготное кредитование высокотехнологичных компаний

МСП Банк начнет льготное кредитование высокотехнологичных компаний - РИА Новости, 28.03.2022

МСП Банк начнет льготное кредитование высокотехнологичных компаний

МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, в апреле начнет прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:15

2022-03-28T16:15

2022-03-28T16:15

александр исаевич

петр засельский

корпорация мсп

мсп банк

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, в апреле начнет прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO", сообщает пресс-служба банка.Программа будет реализовываться Минэкономразвития и Корпорацией МСП с участием регионов и отраслевых экспертов, которые будут проводить экспертизу проектов.Размер кредита на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств может составить до 500 миллионов рублей на срок до 3 лет. Банк будет кредитовать под льготный процент, не превышающий 3%. В случае отсутствия достаточного залогового обеспечения возможно получение гарантий и поручительств Корпорации МСП. Прием заявок будет осуществляться через цифровую платформу МСП.РФ, уточняется в сообщении.На меры поддержки в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" могут рассчитывать предприятия, которые используют при производстве или создании продукции технологии по 16 приоритетным направлениям. В их числе искусственный интеллект, коммуникационные интернет- технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.По условиям программы, инновационные компании должны относиться к малому или среднему бизнесу, быть юридическими лицами и соответствовать ряду критериев. Так, объем выручки за последний календарный год не может быть менее 100 миллионов рублей, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки — от 12%. При этом заемщики должны также обладать патентами (кроме торговых марок), и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 миллиардов рублей, при этом могут являться инновационными поставщиками крупнейших заказчиков.

https://ria.ru/20220318/kreditovanie-1778817311.html

https://ria.ru/20220311/monitoring-1777745033.html

https://ria.ru/20220207/kredit-1771100593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр исаевич, петр засельский, корпорация мсп, мсп банк, россия, новости компаний - экономика