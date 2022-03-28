Рейтинг@Mail.ru
МСП Банк начнет льготное кредитование высокотехнологичных компаний - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/kreditovanie-1780505544.html
МСП Банк начнет льготное кредитование высокотехнологичных компаний
МСП Банк начнет льготное кредитование высокотехнологичных компаний - РИА Новости, 28.03.2022
МСП Банк начнет льготное кредитование высокотехнологичных компаний
МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, в апреле начнет прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:15
2022-03-28T16:15
александр исаевич
петр засельский
корпорация мсп
мсп банк
россия
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_14c2221722f0a1d041aa6ab9634f1b7f.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, в апреле начнет прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO", сообщает пресс-служба банка.Программа будет реализовываться Минэкономразвития и Корпорацией МСП с участием регионов и отраслевых экспертов, которые будут проводить экспертизу проектов.Размер кредита на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств может составить до 500 миллионов рублей на срок до 3 лет. Банк будет кредитовать под льготный процент, не превышающий 3%. В случае отсутствия достаточного залогового обеспечения возможно получение гарантий и поручительств Корпорации МСП. Прием заявок будет осуществляться через цифровую платформу МСП.РФ, уточняется в сообщении.На меры поддержки в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" могут рассчитывать предприятия, которые используют при производстве или создании продукции технологии по 16 приоритетным направлениям. В их числе искусственный интеллект, коммуникационные интернет- технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.По условиям программы, инновационные компании должны относиться к малому или среднему бизнесу, быть юридическими лицами и соответствовать ряду критериев. Так, объем выручки за последний календарный год не может быть менее 100 миллионов рублей, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки — от 12%. При этом заемщики должны также обладать патентами (кроме торговых марок), и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 миллиардов рублей, при этом могут являться инновационными поставщиками крупнейших заказчиков.
https://ria.ru/20220318/kreditovanie-1778817311.html
https://ria.ru/20220311/monitoring-1777745033.html
https://ria.ru/20220207/kredit-1771100593.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_3c3ef568cc7868af5755186433228144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр исаевич, петр засельский, корпорация мсп, мсп банк, россия, новости компаний - экономика
16:15 28.03.2022
 

МСП Банк начнет льготное кредитование высокотехнологичных компаний

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, в апреле начнет прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO", сообщает пресс-служба банка.
Программа будет реализовываться Минэкономразвития и Корпорацией МСП с участием регионов и отраслевых экспертов, которые будут проводить экспертизу проектов.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 12:22
В КМСП рассказали о возможностях беззалогового кредитования для МСБ
Размер кредита на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств может составить до 500 миллионов рублей на срок до 3 лет. Банк будет кредитовать под льготный процент, не превышающий 3%. В случае отсутствия достаточного залогового обеспечения возможно получение гарантий и поручительств Корпорации МСП. Прием заявок будет осуществляться через цифровую платформу МСП.РФ, уточняется в сообщении.
"Предприниматели, деятельность которых ориентирована на развитие высокотехнологичного инновационного бизнеса, получат поддержку по специальной программе. Это даст дополнительные возможности для интенсивного роста компаний", - отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
На меры поддержки в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" могут рассчитывать предприятия, которые используют при производстве или создании продукции технологии по 16 приоритетным направлениям. В их числе искусственный интеллект, коммуникационные интернет- технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.
Логотип корпорации МСП
11 марта, 19:00
КМСП будет вести мониторинг предоставления кредитных каникул для МСБ
По условиям программы, инновационные компании должны относиться к малому или среднему бизнесу, быть юридическими лицами и соответствовать ряду критериев. Так, объем выручки за последний календарный год не может быть менее 100 миллионов рублей, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки — от 12%. При этом заемщики должны также обладать патентами (кроме торговых марок), и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 миллиардов рублей, при этом могут являться инновационными поставщиками крупнейших заказчиков.
"Участие МСП Банка в реализации федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" и финансирование высокотехнологичных компаний войдут в число приоритетных направлений кредитования предпринимателей. Заемные средства инновационный бизнес может направить на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели", - пояснил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, которого цитирует пресс-служба.
Вывеска МСП Банка
7 февраля, 12:00
Заявку на кредит МСП Банка можно подать на Цифровой платформе МСП
 
Александр ИсаевичПетр ЗасельскийКорпорация МСПМСП БанкРоссияНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала