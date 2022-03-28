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Девушка, стрелявшая в детсаду в Красноярске, до этого хотела там работать - РИА Новости, 28.03.2022
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Девушка, стрелявшая в детсаду в Красноярске, до этого хотела там работать
Девушка, стрелявшая в детсаду в Красноярске, до этого хотела там работать - РИА Новости, 28.03.2022
Девушка, стрелявшая в детсаду в Красноярске, до этого хотела там работать
Следователи завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении девушки, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, а до этого,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:05
2022-03-28T17:15
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении девушки, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, а до этого, предположительно, застрелила отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По данным следствия, 28 марта 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца, а затем пришла в МБОУ "Детский сад №31", где ее встретила воспитатель, которая заметила под пальто девушки ружье. Воспитатель попыталась забрать у нее оружие, из-за чего произошел выстрел в стену, дети не пострадали.При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства.
https://ria.ru/20220328/detsad-1780433929.html
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происшествия, красноярск
17:05 28.03.2022 (обновлено: 17:15 28.03.2022)
 
Девушка, стрелявшая в детсаду в Красноярске, до этого хотела там работать

Девушка, открывшая стрельбу в детсаду в Красноярске, до этого хотела туда трудоустроиться

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении девушки, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, а до этого, предположительно, застрелила отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, 28 марта 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца, а затем пришла в МБОУ "Детский сад №31", где ее встретила воспитатель, которая заметила под пальто девушки ружье. Воспитатель попыталась забрать у нее оружие, из-за чего произошел выстрел в стену, дети не пострадали.
При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства.
Красноярск, виды города - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 12:16
В Красноярске девушка пришла с ружьем в детский сад
 
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