https://ria.ru/20220328/krasnoyarsk-1780520304.html

Девушка, стрелявшая в детсаду в Красноярске, до этого хотела там работать

Девушка, стрелявшая в детсаду в Красноярске, до этого хотела там работать - РИА Новости, 28.03.2022

Девушка, стрелявшая в детсаду в Красноярске, до этого хотела там работать

Следователи завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении девушки, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, а до этого,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:05

2022-03-28T17:05

2022-03-28T17:15

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении девушки, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, а до этого, предположительно, застрелила отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По данным следствия, 28 марта 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца, а затем пришла в МБОУ "Детский сад №31", где ее встретила воспитатель, которая заметила под пальто девушки ружье. Воспитатель попыталась забрать у нее оружие, из-за чего произошел выстрел в стену, дети не пострадали.При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства.

https://ria.ru/20220328/detsad-1780433929.html

красноярск

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск