https://ria.ru/20220328/krasnoyarsk-1780520304.html
Девушка, стрелявшая в детсаду в Красноярске, до этого хотела там работать
Девушка, стрелявшая в детсаду в Красноярске, до этого хотела там работать - РИА Новости, 28.03.2022
Девушка, стрелявшая в детсаду в Красноярске, до этого хотела там работать
Следователи завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении девушки, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, а до этого,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:05
2022-03-28T17:05
2022-03-28T17:15
происшествия
красноярск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении девушки, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, а до этого, предположительно, застрелила отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По данным следствия, 28 марта 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца, а затем пришла в МБОУ "Детский сад №31", где ее встретила воспитатель, которая заметила под пальто девушки ружье. Воспитатель попыталась забрать у нее оружие, из-за чего произошел выстрел в стену, дети не пострадали.При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства.
https://ria.ru/20220328/detsad-1780433929.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
17:05 28.03.2022 (обновлено: 17:15 28.03.2022)
Девушка, стрелявшая в детсаду в Красноярске, до этого хотела там работать
Девушка, открывшая стрельбу в детсаду в Красноярске, до этого хотела туда трудоустроиться
КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении девушки, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, а до этого, предположительно, застрелила отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, 28 марта 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца, а затем пришла в МБОУ "Детский сад №31", где ее встретила воспитатель, которая заметила под пальто девушки ружье. Воспитатель попыталась забрать у нее оружие, из-за чего произошел выстрел в стену, дети не пострадали.
При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства.