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В Москве за сутки госпитализировали 145 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780424710.html
В Москве за сутки госпитализировали 145 заболевших COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 145 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 145 заболевших COVID-19
Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 703, умерли 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:37
2022-03-28T11:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 703, умерли 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 703, 145 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 1 005, 20 человек умерло", - говорится в сообщении. Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 104 человека.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 736 793 случая коронавируса, выздоровели 2 541 469 человек, умерли из-за COVID 42 630 человек.
https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780416305.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество, москва, коронавирус в россии
11:37 28.03.2022 (обновлено: 11:40 28.03.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 145 заболевших COVID-19

В Москве за сутки выявлено 703 новых случая COVID-19, умерло 20 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 703, умерли 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 703, 145 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 1 005, 20 человек умерло", - говорится в сообщении. Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 104 человека.
Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 736 793 случая коронавируса, выздоровели 2 541 469 человек, умерли из-за COVID 42 630 человек.
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