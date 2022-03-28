https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780424710.html

В Москве за сутки госпитализировали 145 заболевших COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 145 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 145 заболевших COVID-19

Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 703, умерли 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:37

2022-03-28T11:37

2022-03-28T11:40

распространение коронавируса

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 703, умерли 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 703, 145 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 1 005, 20 человек умерло", - говорится в сообщении. Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 104 человека.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 736 793 случая коронавируса, выздоровели 2 541 469 человек, умерли из-за COVID 42 630 человек.

https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780416305.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество, москва, коронавирус в россии