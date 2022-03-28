https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780416305.html
В ЦНИИ эпидемиологии объяснили падение заболеваемости COVID-19
В ЦНИИ эпидемиологии объяснили падение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2022
В ЦНИИ эпидемиологии объяснили падение заболеваемости COVID-19
Отмечается смена вариантов коронавируса в России, но идёт падение заболеваемости, поэтому, вероятно, люди болеют бессимптомно, заявил директор ЦНИИ... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:58
2022-03-28T10:58
2022-03-28T11:13
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Отмечается смена вариантов коронавируса в России, но идёт падение заболеваемости, поэтому, вероятно, люди болеют бессимптомно, заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.После появления и стремительного распространения по всему миру штамма "омикрон" специалисты стали различать несколько его сублиний: BA.1, BA.2, BA.3. Линия ВА.2 получила название "стелс-омикрон"."Смена сублиний происходит, но что интересно... мы видим при этом резкое падение заболеваемости, падение тяжелых случаев и падение тяжести течения и госпитализаций. Можно предполагать, что скорее всего, во многом сегодня течение заболевания идет в бессимптомном формате", - сказал Акимкин на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.Он отметил, что доминирующая позиция в структуре за последний месяц принадлежит линии ВА.2.Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что доля "стелс-омикрона" в России растет, он есть уже практически во всех регионах страны, но резкого подъема заболеваемости коронавирусом не ожидается.
https://rsport.ria.ru/20220325/koronavirus-1777359933.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19
10:58 28.03.2022 (обновлено: 11:13 28.03.2022)
В ЦНИИ эпидемиологии объяснили падение заболеваемости COVID-19
В ЦНИИ эпидемиологии объяснили падение заболеваемости COVID-19 бессимптомными случаями
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Отмечается смена вариантов коронавируса в России, но идёт падение заболеваемости, поэтому, вероятно, люди болеют бессимптомно, заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
После появления и стремительного распространения по всему миру штамма "омикрон" специалисты стали различать несколько его сублиний: BA.1, BA.2, BA.3. Линия ВА.2 получила название "стелс-омикрон".
"Смена сублиний происходит, но что интересно... мы видим при этом резкое падение заболеваемости, падение тяжелых случаев и падение тяжести течения и госпитализаций. Можно предполагать, что скорее всего, во многом сегодня течение заболевания идет в бессимптомном формате", - сказал Акимкин на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.
Он отметил, что доминирующая позиция в структуре за последний месяц принадлежит линии ВА.2.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов
сообщил РИА Новости, что доля "стелс-омикрона" в России
растет, он есть уже практически во всех регионах страны, но резкого подъема заболеваемости коронавирусом не ожидается.