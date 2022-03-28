https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780408246.html

Пандемия COVID-19 еще не закончилась, заявила Попова

Пандемия COVID-19 еще не закончилась, заявила Попова - РИА Новости, 28.03.2022

Пандемия COVID-19 еще не закончилась, заявила Попова

Пандемия коронавируса еще пока не закончилась, ситуацию завершенной пока считать нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:26

2022-03-28T10:26

2022-03-28T10:40

распространение коронавируса

анна попова

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса еще пока не закончилась, ситуацию завершенной пока считать нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ничто не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. Каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост", - сказала Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.Она отметила, что сегодня в регионах, где меры чрезмерно ослаблены, коэффициент распространения коронавируса увеличивается.

https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

анна попова, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии