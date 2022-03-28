https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780408246.html
Пандемия COVID-19 еще не закончилась, заявила Попова
Пандемия COVID-19 еще не закончилась, заявила Попова - РИА Новости, 28.03.2022
Пандемия COVID-19 еще не закончилась, заявила Попова
Пандемия коронавируса еще пока не закончилась, ситуацию завершенной пока считать нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:26
2022-03-28T10:26
2022-03-28T10:40
распространение коронавируса
анна попова
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса еще пока не закончилась, ситуацию завершенной пока считать нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ничто не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. Каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост", - сказала Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.Она отметила, что сегодня в регионах, где меры чрезмерно ослаблены, коэффициент распространения коронавируса увеличивается.
https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:26 28.03.2022 (обновлено: 10:40 28.03.2022)
Пандемия COVID-19 еще не закончилась, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова считает, что ситуацию с COVID-19 нельзя назвать завершенной