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Пандемия COVID-19 еще не закончилась, заявила Попова - РИА Новости, 28.03.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780408246.html
Пандемия COVID-19 еще не закончилась, заявила Попова
Пандемия COVID-19 еще не закончилась, заявила Попова - РИА Новости, 28.03.2022
Пандемия COVID-19 еще не закончилась, заявила Попова
Пандемия коронавируса еще пока не закончилась, ситуацию завершенной пока считать нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:26
2022-03-28T10:40
распространение коронавируса
анна попова
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса еще пока не закончилась, ситуацию завершенной пока считать нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ничто не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. Каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост", - сказала Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.Она отметила, что сегодня в регионах, где меры чрезмерно ослаблены, коэффициент распространения коронавируса увеличивается.
https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html
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анна попова, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:26 28.03.2022 (обновлено: 10:40 28.03.2022)
 
Пандемия COVID-19 еще не закончилась, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова считает, что ситуацию с COVID-19 нельзя назвать завершенной

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса еще пока не закончилась, ситуацию завершенной пока считать нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ничто не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. Каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост", - сказала Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.
Она отметила, что сегодня в регионах, где меры чрезмерно ослаблены, коэффициент распространения коронавируса увеличивается.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Распространение коронавирусаАнна ПоповаОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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