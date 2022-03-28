https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780385028.html
Заместитель Псаки заразилась коронавирусом после европейского турне Байдена
Заместитель Псаки заразилась коронавирусом после европейского турне Байдена - РИА Новости, 28.03.2022
Заместитель Псаки заразилась коронавирусом после европейского турне Байдена
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о положительном результате теста на коронавирус, который она сдала после европейского турне президента США Джо РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T06:00
2022-03-28T06:00
2022-03-28T06:00
распространение коронавируса
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о положительном результате теста на коронавирус, который она сдала после европейского турне президента США Джо Байдена.До поездки Байдена в Бельгию и Польшу положительный тест сдала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, она не сопровождала американского лидера.Жан-Пьер сообщила, что видела Байдена накануне, но соблюдала дистанцию и не считается близким контактом. Она добавила, что заболевание протекает в легкой форме.
https://ria.ru/20220327/bayden-1780349433.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Заместитель Псаки заразилась коронавирусом после европейского турне Байдена
Представитель Белого дома Жан-Пьер заболела COVID-19 после европейского турне Байдена