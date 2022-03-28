https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780385028.html

Заместитель Псаки заразилась коронавирусом после европейского турне Байдена

Заместитель Псаки заразилась коронавирусом после европейского турне Байдена - РИА Новости, 28.03.2022

Заместитель Псаки заразилась коронавирусом после европейского турне Байдена

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о положительном результате теста на коронавирус, который она сдала после европейского турне президента США Джо РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T06:00

2022-03-28T06:00

2022-03-28T06:00

распространение коронавируса

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о положительном результате теста на коронавирус, который она сдала после европейского турне президента США Джо Байдена.До поездки Байдена в Бельгию и Польшу положительный тест сдала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, она не сопровождала американского лидера.Жан-Пьер сообщила, что видела Байдена накануне, но соблюдала дистанцию и не считается близким контактом. Она добавила, что заболевание протекает в легкой форме.

https://ria.ru/20220327/bayden-1780349433.html

сша

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Максим Горбачев

в мире, сша, джо байден