https://ria.ru/20220328/kherson-1780550610.html

В Херсоне закрыли представительство президента Украины в Крыму

В Херсоне закрыли представительство президента Украины в Крыму - РИА Новости, 28.03.2022

В Херсоне закрыли представительство президента Украины в Крыму

Российские военные закрыли в Херсоне "представительство президента Украины в Автономной Республике Крым", а его руководство сбежало в Киев, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:02

2022-03-28T19:02

2022-03-28T19:02

россия

украина

республика крым

вооруженные силы рф

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владимир зеленский

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Российские военные закрыли в Херсоне "представительство президента Украины в Автономной Республике Крым", а его руководство сбежало в Киев, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым было создано в Херсоне после воссоединения полуострова с Россией. Его главной задачей было поиск стратегий возвращения Крыма под контроль Украины."Российские военные закрыли так называемое представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, которое располагалось в освобожденном Херсоне. Украинский флаг был снят со здания", - сказал Мурадов.По его словам, руководство данной виртуальной структуры еще ранее сбежало в Киев и заявляет, что теперь продолжает представлять Владимира Зеленского в Крыму оттуда, "выполняя свои функции дистанционно"."Пользователи соцсетей теперь задаются вопросом, где же будет следующая остановка представительства президента Украины в Крыму? Могу предположить, что либо на территории Польши, либо в Стамбуле, куда сбежали мужественные, но бросившие свой народ отщепенцы, претендующие называться представителями запрещенного в России меджлиса (признанная экстремисткой и запрещенная в России организация "Меджлис крымско-татарского народа"- ред.)", - сказал Мурадов.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780547481.html

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780543673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, республика крым, вооруженные силы рф, в мире, владимир зеленский, херсон, херсонская область , донбасс, георгий мурадов