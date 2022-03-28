Юлианна Караулова пошутила про брачную ночь с Дмитрием Губерниевым
Юлианна Караулова пошутила про брачную ночь с Дмитрием Губерниевым в самолете
© Фото : PR-служба НТВПевица Юлианна Караулова спела дуэтом с участницей шоу "Ты супер!" Дарьей Поповой
© Фото : PR-служба НТВ
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Юлианна Караулова пошутила про первую брачную ночь с Дмитрием Губерниевым. По словам артистки, сразу после росписи с супругом Андреем Черным она улетела на выступление и оказалась в одном самолете со спортивным комментатором.
"Мы расписались, я вечером улетела на гастроли. И так случилось, что со мной рядом сидел Дмитрий Губерниев. И я провела с ним первую брачную ночь", – пошутила певица.
Дмитрий Губерниев
В эфире программы "Звезды сошлись!" девушка рассказала, что с тех пор во время редких встреч Дмитрий всегда интересуется ее делами.
"Мы с ним выпили шампанского, он мне подарил свой CD-альбом, все было прекрасно. Ребенка, правда, не Димой назвали, а Александром. С тех пор мы редко видимся, но, когда видимся, он каждый раз меня спрашивает: "Все нормально?", – добавила артистка.
В прошлом году у Карауловой родился первенец. Певица признавалась, что не хочет часто показывать ребенка в интернете и постарается как можно дольше ограждать его от социальных сетей.
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