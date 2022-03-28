https://ria.ru/20220328/karaulova-1780540920.html

Юлианна Караулова пошутила про брачную ночь с Дмитрием Губерниевым

Юлианна Караулова пошутила про брачную ночь с Дмитрием Губерниевым - РИА Новости, 28.03.2022

Юлианна Караулова пошутила про брачную ночь с Дмитрием Губерниевым

Юлианна Караулова пошутила про первую брачную ночь с Дмитрием Губерниевым. По словам артистки, сразу после росписи с супругом Андреем Черным она улетела на... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:56

2022-03-28T18:56

2022-03-28T18:56

шоубиз

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юлианна караулова

дмитрий губерниев

шоу-бизнес

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Юлианна Караулова пошутила про первую брачную ночь с Дмитрием Губерниевым. По словам артистки, сразу после росписи с супругом Андреем Черным она улетела на выступление и оказалась в одном самолете со спортивным комментатором.В эфире программы "Звезды сошлись!" девушка рассказала, что с тех пор во время редких встреч Дмитрий всегда интересуется ее делами.В прошлом году у Карауловой родился первенец. Певица признавалась, что не хочет часто показывать ребенка в интернете и постарается как можно дольше ограждать его от социальных сетей.

https://ria.ru/20220321/sokolovskiy-1779253130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юлианна караулова, дмитрий губерниев, шоу-бизнес