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Юлианна Караулова пошутила про брачную ночь с Дмитрием Губерниевым - РИА Новости, 28.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220328/karaulova-1780540920.html
Юлианна Караулова пошутила про брачную ночь с Дмитрием Губерниевым
Юлианна Караулова пошутила про брачную ночь с Дмитрием Губерниевым - РИА Новости, 28.03.2022
Юлианна Караулова пошутила про брачную ночь с Дмитрием Губерниевым
Юлианна Караулова пошутила про первую брачную ночь с Дмитрием Губерниевым. По словам артистки, сразу после росписи с супругом Андреем Черным она улетела на... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:56
2022-03-28T18:56
шоубиз
знаменитости
юлианна караулова
дмитрий губерниев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Юлианна Караулова пошутила про первую брачную ночь с Дмитрием Губерниевым. По словам артистки, сразу после росписи с супругом Андреем Черным она улетела на выступление и оказалась в одном самолете со спортивным комментатором.В эфире программы "Звезды сошлись!" девушка рассказала, что с тех пор во время редких встреч Дмитрий всегда интересуется ее делами.В прошлом году у Карауловой родился первенец. Певица признавалась, что не хочет часто показывать ребенка в интернете и постарается как можно дольше ограждать его от социальных сетей.
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знаменитости, юлианна караулова, дмитрий губерниев, шоу-бизнес
18:56 28.03.2022
 
Юлианна Караулова пошутила про брачную ночь с Дмитрием Губерниевым

Юлианна Караулова пошутила про брачную ночь с Дмитрием Губерниевым в самолете

© Фото : PR-служба НТВПевица Юлианна Караулова спела дуэтом с участницей шоу "Ты супер!" Дарьей Поповой
Певица Юлианна Караулова спела дуэтом с участницей шоу Ты супер! Дарьей Поповой - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : PR-служба НТВ
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Юлианна Караулова пошутила про первую брачную ночь с Дмитрием Губерниевым. По словам артистки, сразу после росписи с супругом Андреем Черным она улетела на выступление и оказалась в одном самолете со спортивным комментатором.

"Мы расписались, я вечером улетела на гастроли. И так случилось, что со мной рядом сидел Дмитрий Губерниев. И я провела с ним первую брачную ночь", – пошутила певица.

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Губерниев
В эфире программы "Звезды сошлись!" девушка рассказала, что с тех пор во время редких встреч Дмитрий всегда интересуется ее делами.

"Мы с ним выпили шампанского, он мне подарил свой CD-альбом, все было прекрасно. Ребенка, правда, не Димой назвали, а Александром. С тех пор мы редко видимся, но, когда видимся, он каждый раз меня спрашивает: "Все нормально?", – добавила артистка.

В прошлом году у Карауловой родился первенец. Певица признавалась, что не хочет часто показывать ребенка в интернете и постарается как можно дольше ограждать его от социальных сетей.
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