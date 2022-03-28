https://ria.ru/20220328/kambodzha-1780489316.html

Премьер Камбоджи назвал Россию другом, но осудил спецоперацию на Украине

Премьер Камбоджи назвал Россию другом, но осудил спецоперацию на Украине - РИА Новости, 28.03.2022

Премьер Камбоджи назвал Россию другом, но осудил спецоперацию на Украине

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен назвал Россию "другом Камбоджи", но при этом снова осудил в публичном выступлении российскую военную спецоперацию на Украине,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:41

2022-03-28T15:41

2022-03-28T15:41

в мире

хун сен

владимир путин

россия

сша

пномпень

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150102/76/1501027622_0:0:5000:2814_1920x0_80_0_0_158d29ff23bea35bc43a66926b81366b.jpg

БАНГКОК, 28 мар – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен назвал Россию "другом Камбоджи", но при этом снова осудил в публичном выступлении российскую военную спецоперацию на Украине, сообщает интернет-версия газеты Khmer Times."Россия – друг Камбоджи, друг, который не раз помогал нашей стране. Но этот акт агрессии Камбоджа не может принять, и не может оставаться нейтральной", - сказал Хун Сен, слова которого цитирует издание."Камбоджа стоит на принципиальной позиции, шла бы речь о России или другой стране: когда одна страна вторгается в другую, Камбоджа всегда против", - также заявил премьер на торжественной церемонии открытия камбоджийско-южнокорейского отоларингологического центра в больнице Анг Дуонг в Пномпене.Ранее Хун Сен отдал распоряжение камбоджийским дипломатом всегда вставать на сторону Украины при любом голосовании в международных организациях и международных форумах.Камбоджа – страна Юго-Восточной Азии, которой Советский Союз оказывал значительную помощь в восстановлении экономики и социальной сферы после Индокитайской войны США и нескольких лет правления режима леворадикальных "Красных кхмеров" во главе с Пол Потом.Отношения РФ и Камбоджи продолжились после распада СССР, как дружественные. В настоящее время страна осуществляет переходящее председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в диалоговых площадках которой, таких, как Восточно-Азиатский саммит, АСЕАНовский региональный форум по безопасности (АРФ) и других Россия активно участвует, являясь одним из главных диалоговых партнеров блока стран ЮВА. С 2018 года Россия является стратегическим партнером АСЕАН. В октябре 2021 года Россия и АСЕАН приняли совместный Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства сторон на 2021 – 2025 годы.Только одна из стран АСЕАН – Сингапур – приняла односторонние санкции против России в связи с военной спецоперацией на Украине. Остальные страны блока, в том числе Камбоджа, заявляли в последнее время, что не планируют односторонних санкций в отношении России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220319/podderzhka-1779075697.html

https://ria.ru/20220319/podderzhka-1779049332.html

россия

сша

пномпень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хун сен, владимир путин, россия, сша, пномпень