Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/kadyrov-1780544539.html
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта - РИА Новости, 28.03.2022
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта
Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта, сообщает спикер парламента Чечни Магомед Даудов. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:31
2022-03-28T18:58
политика
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
ахмед дудаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта, сообщает спикер парламента Чечни Магомед Даудов."Дорогие друзья! От всей души поздравляю моего дорогого брата, главу ЧР, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воинского звания генерал-лейтенанта!" - написал Даудов в своем Telegram-канале в понедельник.Ранее в понедельник министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев подтвердил РИА Новости, что Кадыров сейчас находится в Мариуполе "с целью поднять боевой дух наших бойцов".
https://ria.ru/20220328/kadyrov-1780524427.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ахмед дудаев
18:31 28.03.2022 (обновлено: 18:58 28.03.2022)
 
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта

Президент России Путин присвоил главе Чечни Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта, сообщает спикер парламента Чечни Магомед Даудов.
"Дорогие друзья! От всей души поздравляю моего дорогого брата, главу ЧР, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воинского звания генерал-лейтенанта!" - написал Даудов в своем Telegram-канале в понедельник.
Ранее в понедельник министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев подтвердил РИА Новости, что Кадыров сейчас находится в Мариуполе "с целью поднять боевой дух наших бойцов".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 17:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров находится в Мариуполе, заявили в Чечне
 
ПолитикаЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровАхмед Дудаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала