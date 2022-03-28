https://ria.ru/20220328/kadyrov-1780544539.html
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта - РИА Новости, 28.03.2022
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта
Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта, сообщает спикер парламента Чечни Магомед Даудов. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:31
2022-03-28T18:31
2022-03-28T18:58
политика
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
ахмед дудаев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта, сообщает спикер парламента Чечни Магомед Даудов."Дорогие друзья! От всей души поздравляю моего дорогого брата, главу ЧР, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воинского звания генерал-лейтенанта!" - написал Даудов в своем Telegram-канале в понедельник.Ранее в понедельник министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев подтвердил РИА Новости, что Кадыров сейчас находится в Мариуполе "с целью поднять боевой дух наших бойцов".
https://ria.ru/20220328/kadyrov-1780524427.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ахмед дудаев
18:31 28.03.2022 (обновлено: 18:58 28.03.2022)
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта
Президент России Путин присвоил главе Чечни Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта