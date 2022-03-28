https://ria.ru/20220328/kadyrov-1780544539.html

Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта

Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта - РИА Новости, 28.03.2022

Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта, сообщает спикер парламента Чечни Магомед Даудов. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:31

2022-03-28T18:31

2022-03-28T18:58

политика

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

ахмед дудаев

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта, сообщает спикер парламента Чечни Магомед Даудов."Дорогие друзья! От всей души поздравляю моего дорогого брата, главу ЧР, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воинского звания генерал-лейтенанта!" - написал Даудов в своем Telegram-канале в понедельник.Ранее в понедельник министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев подтвердил РИА Новости, что Кадыров сейчас находится в Мариуполе "с целью поднять боевой дух наших бойцов".

https://ria.ru/20220328/kadyrov-1780524427.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ахмед дудаев