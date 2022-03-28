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Кадыров находится в Мариуполе, заявили в Чечне - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/kadyrov-1780524427.html
Кадыров находится в Мариуполе, заявили в Чечне
Кадыров находится в Мариуполе, заявили в Чечне - РИА Новости, 28.03.2022
Кадыров находится в Мариуполе, заявили в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь, рассказал РИА Новости министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:18
2022-03-28T22:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рамзан кадыров
мариуполь
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь, рассказал РИА Новости министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев."С целью поднять боевой дух наших бойцов в Мариуполе находится глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, который привез дополнительное техническое оснащение", — сказал он.По словам Дудаева, Кадыров принял участие в совещании с командующим восьмой армии и командирами спецподразделений из Чечни.Он добавил, что, по словам Кадырова, все действия идут по плану, развязка в Мариуполе уже близится: в ближайшие дни город будет взят. "И, собственно говоря, именно поэтому Рамзан Ахматович и приехал в Мариуполь — пообщаться, поднять боевой дух, оснастить ребят дополнительно технически, подкорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь", — заключил Дудаев.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780468384.html
https://ria.ru/20220327/plennye-1780359470.html
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в мире, рамзан кадыров, мариуполь, чеченская республика (чечня)
17:18 28.03.2022 (обновлено: 22:19 28.03.2022)
 
Кадыров находится в Мариуполе, заявили в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь поддержать бойцов и проработать стратегию

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь, рассказал РИА Новости министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"С целью поднять боевой дух наших бойцов в Мариуполе находится глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, который привез дополнительное техническое оснащение", — сказал он.
По словам Дудаева, Кадыров принял участие в совещании с командующим восьмой армии и командирами спецподразделений из Чечни.

"Позиция Рамзана Ахматовича Кадырова такая: все мы знаем задачу, поставленную президентом Российской Федерации, — очистить от бандеровцев и фашистов территорию Украины, при этом сохранить и приумножить исторические братские отношения народов России и Украины", — сказал министр.

Он добавил, что, по словам Кадырова, все действия идут по плану, развязка в Мариуполе уже близится: в ближайшие дни город будет взят.
"И, собственно говоря, именно поэтому Рамзан Ахматович и приехал в Мариуполь — пообщаться, поднять боевой дух, оснастить ребят дополнительно технически, подкорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь", — заключил Дудаев.
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя осталось недолго
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРамзан КадыровМариупольЧеченская республика (Чечня)
 
 
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