https://ria.ru/20220328/kadyrov-1780524427.html

Кадыров находится в Мариуполе, заявили в Чечне

Кадыров находится в Мариуполе, заявили в Чечне - РИА Новости, 28.03.2022

Кадыров находится в Мариуполе, заявили в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь, рассказал РИА Новости министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:18

2022-03-28T17:18

2022-03-28T22:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рамзан кадыров

мариуполь

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь, рассказал РИА Новости министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев."С целью поднять боевой дух наших бойцов в Мариуполе находится глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, который привез дополнительное техническое оснащение", — сказал он.По словам Дудаева, Кадыров принял участие в совещании с командующим восьмой армии и командирами спецподразделений из Чечни.Он добавил, что, по словам Кадырова, все действия идут по плану, развязка в Мариуполе уже близится: в ближайшие дни город будет взят. "И, собственно говоря, именно поэтому Рамзан Ахматович и приехал в Мариуполь — пообщаться, поднять боевой дух, оснастить ребят дополнительно технически, подкорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь", — заключил Дудаев.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780468384.html

https://ria.ru/20220327/plennye-1780359470.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рамзан кадыров, мариуполь, чеченская республика (чечня)