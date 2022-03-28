https://ria.ru/20220328/kabardino-balkariya-1780489513.html

В Кабардино-Балкарии попросившие о помощи туристы сами спустились с гор

В Кабардино-Балкарии попросившие о помощи туристы сами спустились с гор - РИА Новости, 28.03.2022

В Кабардино-Балкарии попросившие о помощи туристы сами спустились с гор

Двое туристов, которые запросили помощи в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, самостоятельно спустились вниз, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:49

2022-03-28T15:49

2022-03-28T16:07

туризм

туризм

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

туристы

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Двое туристов, которые запросили помощи в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, самостоятельно спустились вниз, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.Днем в понедельник в ущелье Терскол на высоте 2400 метров группа из двух человек попросила о помощи. По предварительной информации, один турист получил травму ноги. На сигнал выдвинулись четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России."Поисково-спасательные работы завершены. Группа из двух человек самостоятельно вернулась в установленное место, в помощи не нуждаются", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220328/kabardino-badkariya-1780471844.html

россия

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Лана Баева

туризм, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, кабардино-балкарская республика (кбр)