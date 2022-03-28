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В Кабардино-Балкарии попросившие о помощи туристы сами спустились с гор - РИА Новости, 28.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220328/kabardino-balkariya-1780489513.html
В Кабардино-Балкарии попросившие о помощи туристы сами спустились с гор
В Кабардино-Балкарии попросившие о помощи туристы сами спустились с гор - РИА Новости, 28.03.2022
В Кабардино-Балкарии попросившие о помощи туристы сами спустились с гор
Двое туристов, которые запросили помощи в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, самостоятельно спустились вниз, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:49
2022-03-28T16:07
туризм
туризм
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туристы
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Двое туристов, которые запросили помощи в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, самостоятельно спустились вниз, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.Днем в понедельник в ущелье Терскол на высоте 2400 метров группа из двух человек попросила о помощи. По предварительной информации, один турист получил травму ноги. На сигнал выдвинулись четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России."Поисково-спасательные работы завершены. Группа из двух человек самостоятельно вернулась в установленное место, в помощи не нуждаются", – говорится в сообщении.
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туризм, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, кабардино-балкарская республика (кбр)
15:49 28.03.2022 (обновлено: 16:07 28.03.2022)
 
В Кабардино-Балкарии попросившие о помощи туристы сами спустились с гор

Запросившие помощи в горах Кабардино-Балкарии туристы самостоятельно спустились с гор

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкГостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Гостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Двое туристов, которые запросили помощи в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, самостоятельно спустились вниз, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Днем в понедельник в ущелье Терскол на высоте 2400 метров группа из двух человек попросила о помощи. По предварительной информации, один турист получил травму ноги. На сигнал выдвинулись четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Поисково-спасательные работы завершены. Группа из двух человек самостоятельно вернулась в установленное место, в помощи не нуждаются", – говорится в сообщении.
Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 14:39Туризм
Спасатели в горах Кабардино-Балкарии ищут двух запросивших помощи туристов
 
ТуризмТуризмРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмтуристыКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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