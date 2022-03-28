https://ria.ru/20220328/izolyatsiya-1780427829.html
Никакой изоляции России нет, заявил Лавров
Никакой изоляции России нет, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022
Никакой изоляции России нет, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой изоляции России нет, у нас огромное количество партнеров. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:49
2022-03-28T11:49
2022-03-28T12:43
санкции в отношении россии
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой изоляции России нет, у нас огромное количество партнеров."Что касается изоляции, никакой изоляции нет", - сказал министр, высказываясь по теме "изоляции России" в ходе интервью сербским СМИ.Министр добавил, что "у нас партнеров огромное количество и в азиатско-тихоокеанском регионе, в Азии, в целом, в Африке, в Латинской Америке". По словам Лаврова, "у нас добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами и, конечно же, среди этих организаций Африканский союз, и сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и мноие другие".
https://ria.ru/20220325/izolyatsiya-1780043031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Лавров: "Никакой изоляции нет"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой изоляции России нет, у нас огромное количество партнеров. "Что касается изоляции, никакой изоляции нет", - сказал министр, высказываясь по теме "изоляции России" в ходе интервью сербским СМИ.
2022-03-28T11:49
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:49 28.03.2022 (обновлено: 12:43 28.03.2022)
Никакой изоляции России нет, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: у России огромное количество партнеров, никакой изоляции нет