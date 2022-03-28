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Китай на 153,7% нарастил инвестиции в солнечную энергетику - РИА Новости, 28.03.2022
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Китай на 153,7% нарастил инвестиции в солнечную энергетику
Китай на 153,7% нарастил инвестиции в солнечную энергетику - РИА Новости, 28.03.2022
Китай на 153,7% нарастил инвестиции в солнечную энергетику
Китайские энергетические компании в январе-феврале на 153,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили инвестиции в солнечную энергетику. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:45
2022-03-28T12:45
россия-китай: главное
экономика
китай
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МОСКВА, 28 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские энергетические компании в январе-феврале на 153,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили инвестиции в солнечную энергетику.В возведение фотовольтажных станций за отчетный период инвестировано 9,4 миллиарда юаней (1,47 миллиарда долларов) сообщает Государственное энергетическое управление КНР.За два месяца инвестиции в развитие линий электропередачи выросли на 37,6%, составив 31,3 миллиарда юаней. А вот капиталовложения в гидроэнергетические проекты – сократились на 19,6% в годовом исчислении, составив 12,3 миллиарда юаней.
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экономика, китай
12:45 28.03.2022
 

Китай на 153,7% нарастил инвестиции в солнечную энергетику

© Depositphotos / Rost9Солнечные батареи у моря
Солнечные батареи у моря - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Depositphotos / Rost9
Солнечные батареи у моря
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МОСКВА, 28 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские энергетические компании в январе-феврале на 153,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили инвестиции в солнечную энергетику.
В возведение фотовольтажных станций за отчетный период инвестировано 9,4 миллиарда юаней (1,47 миллиарда долларов) сообщает Государственное энергетическое управление КНР.
За два месяца инвестиции в развитие линий электропередачи выросли на 37,6%, составив 31,3 миллиарда юаней. А вот капиталовложения в гидроэнергетические проекты – сократились на 19,6% в годовом исчислении, составив 12,3 миллиарда юаней.
Экспериментальный автомобиль, работающий на водородных топливных элементах с нулевым уровнем выбросов, Shanghai Auto Show, Китай - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 11:43Россия-Китай: Главное
В Китае опубликован план развития водородной энергетики на 2021-2035 годы
 
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