https://ria.ru/20220328/investitsii-1780441851.html
Китай на 153,7% нарастил инвестиции в солнечную энергетику
Китай на 153,7% нарастил инвестиции в солнечную энергетику - РИА Новости, 28.03.2022
Китай на 153,7% нарастил инвестиции в солнечную энергетику
Китайские энергетические компании в январе-феврале на 153,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили инвестиции в солнечную энергетику. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:45
2022-03-28T12:45
2022-03-28T12:45
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китай
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МОСКВА, 28 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские энергетические компании в январе-феврале на 153,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили инвестиции в солнечную энергетику.В возведение фотовольтажных станций за отчетный период инвестировано 9,4 миллиарда юаней (1,47 миллиарда долларов) сообщает Государственное энергетическое управление КНР.За два месяца инвестиции в развитие линий электропередачи выросли на 37,6%, составив 31,3 миллиарда юаней. А вот капиталовложения в гидроэнергетические проекты – сократились на 19,6% в годовом исчислении, составив 12,3 миллиарда юаней.
https://ria.ru/20220324/energetika-1779816186.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай