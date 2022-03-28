https://ria.ru/20220328/investitsii-1780441851.html

Китай на 153,7% нарастил инвестиции в солнечную энергетику

Китай на 153,7% нарастил инвестиции в солнечную энергетику - РИА Новости, 28.03.2022

Китай на 153,7% нарастил инвестиции в солнечную энергетику

Китайские энергетические компании в январе-феврале на 153,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили инвестиции в солнечную энергетику. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:45

2022-03-28T12:45

2022-03-28T12:45

россия-китай: главное

экономика

китай

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МОСКВА, 28 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские энергетические компании в январе-феврале на 153,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили инвестиции в солнечную энергетику.В возведение фотовольтажных станций за отчетный период инвестировано 9,4 миллиарда юаней (1,47 миллиарда долларов) сообщает Государственное энергетическое управление КНР.За два месяца инвестиции в развитие линий электропередачи выросли на 37,6%, составив 31,3 миллиарда юаней. А вот капиталовложения в гидроэнергетические проекты – сократились на 19,6% в годовом исчислении, составив 12,3 миллиарда юаней.

https://ria.ru/20220324/energetika-1779816186.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, китай