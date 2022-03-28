Рейтинг@Mail.ru
Попова заявила о возвращении проблемы кишечных инфекций - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/infektsii-1780420471.html
Попова заявила о возвращении проблемы кишечных инфекций
Попова заявила о возвращении проблемы кишечных инфекций - РИА Новости, 28.03.2022
Попова заявила о возвращении проблемы кишечных инфекций
Проблема с заболеваемостью острыми кишечными инфекциям, к сожалению, возвращается, прежде всего, из-за отказа от масок, перчаток и пренебрежения мерами гигиены, РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:16
2022-03-28T11:16
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590613717_0:141:2999:1828_1920x0_80_0_0_7f31ea8eebadd991fd4079688464e748.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Проблема с заболеваемостью острыми кишечными инфекциям, к сожалению, возвращается, прежде всего, из-за отказа от масок, перчаток и пренебрежения мерами гигиены, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сейчас мы видим рост норовирусных инфекций уже в марте. В первую очередь, потому что все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили... Сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается", - сказала Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.Она отметила, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в 2020 году, но в 2021 был некоторый рост.
https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780408246.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590613717_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_b0a8400d1f511830410c53fc514edd99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:16 28.03.2022
 
Попова заявила о возвращении проблемы кишечных инфекций

Глава Роспотребнадзора Попова: проблема острых кишечных инфекций возвращается

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Проблема с заболеваемостью острыми кишечными инфекциям, к сожалению, возвращается, прежде всего, из-за отказа от масок, перчаток и пренебрежения мерами гигиены, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сейчас мы видим рост норовирусных инфекций уже в марте. В первую очередь, потому что все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили... Сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается", - сказала Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.
Она отметила, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в 2020 году, но в 2021 был некоторый рост.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 10:26Распространение коронавируса
Пандемия COVID-19 еще не закончилась, заявила Попова
 
Здоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала