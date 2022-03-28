https://ria.ru/20220328/infektsii-1780420471.html

Попова заявила о возвращении проблемы кишечных инфекций

Попова заявила о возвращении проблемы кишечных инфекций - РИА Новости, 28.03.2022

Попова заявила о возвращении проблемы кишечных инфекций

Проблема с заболеваемостью острыми кишечными инфекциям, к сожалению, возвращается, прежде всего, из-за отказа от масок, перчаток и пренебрежения мерами гигиены, РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:16

2022-03-28T11:16

2022-03-28T11:16

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Проблема с заболеваемостью острыми кишечными инфекциям, к сожалению, возвращается, прежде всего, из-за отказа от масок, перчаток и пренебрежения мерами гигиены, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сейчас мы видим рост норовирусных инфекций уже в марте. В первую очередь, потому что все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили... Сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается", - сказала Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.Она отметила, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в 2020 году, но в 2021 был некоторый рост.

https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780408246.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)