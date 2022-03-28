https://ria.ru/20220328/infektsii-1780420471.html
Попова заявила о возвращении проблемы кишечных инфекций
Попова заявила о возвращении проблемы кишечных инфекций - РИА Новости, 28.03.2022
Попова заявила о возвращении проблемы кишечных инфекций
Проблема с заболеваемостью острыми кишечными инфекциям, к сожалению, возвращается, прежде всего, из-за отказа от масок, перчаток и пренебрежения мерами гигиены, РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:16
2022-03-28T11:16
2022-03-28T11:16
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590613717_0:141:2999:1828_1920x0_80_0_0_7f31ea8eebadd991fd4079688464e748.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Проблема с заболеваемостью острыми кишечными инфекциям, к сожалению, возвращается, прежде всего, из-за отказа от масок, перчаток и пренебрежения мерами гигиены, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сейчас мы видим рост норовирусных инфекций уже в марте. В первую очередь, потому что все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили... Сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается", - сказала Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.Она отметила, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в 2020 году, но в 2021 был некоторый рост.
https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780408246.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590613717_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_b0a8400d1f511830410c53fc514edd99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Попова заявила о возвращении проблемы кишечных инфекций
Глава Роспотребнадзора Попова: проблема острых кишечных инфекций возвращается
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Проблема с заболеваемостью острыми кишечными инфекциям, к сожалению, возвращается, прежде всего, из-за отказа от масок, перчаток и пренебрежения мерами гигиены, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сейчас мы видим рост норовирусных инфекций уже в марте. В первую очередь, потому что все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили... Сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается", - сказала Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.
Она отметила, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в 2020 году, но в 2021 был некоторый рост.