https://ria.ru/20220328/gumpomosch-1780574810.html
Россия доставила на Украину 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов
Россия доставила на Украину 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 28.03.2022
Россия доставила на Украину 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов
Россия поставила на Украину со 2 марта 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T21:57
2022-03-28T21:57
2022-03-28T21:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия поставила на Украину со 2 марта 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 5708,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 676 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – 21 в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 300,3 тонны продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев на брифинге.Он также сообщил, что 28 марта проводятся 25 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 488 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.
https://ria.ru/20220328/gumpomosch-1780429426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
Россия доставила на Украину 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов
Минобороны: Россия поставила на Украину со 2 марта 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов