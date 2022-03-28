https://ria.ru/20220328/gumpomosch-1780574810.html

Россия доставила на Украину 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 28.03.2022

Россия доставила на Украину 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов

Россия поставила на Украину со 2 марта 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T21:57

2022-03-28T21:57

2022-03-28T21:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

луганская народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия поставила на Украину со 2 марта 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 5708,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 676 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – 21 в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 300,3 тонны продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев на брифинге.Он также сообщил, что 28 марта проводятся 25 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 488 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

https://ria.ru/20220328/gumpomosch-1780429426.html

россия

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, луганская народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев