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Россия доставила на Украину 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/gumpomosch-1780574810.html
Россия доставила на Украину 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов
Россия доставила на Украину 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 28.03.2022
Россия доставила на Украину 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов
Россия поставила на Украину со 2 марта 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T21:57
2022-03-28T21:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия поставила на Украину со 2 марта 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 5708,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 676 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – 21 в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 300,3 тонны продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев на брифинге.Он также сообщил, что 28 марта проводятся 25 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 488 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.
https://ria.ru/20220328/gumpomosch-1780429426.html
россия
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в мире, россия, луганская народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
21:57 28.03.2022
 
Россия доставила на Украину 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов

Минобороны: Россия поставила на Украину со 2 марта 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖитель Мариуполя с гуманитарной помощью из России
Житель Мариуполя с гуманитарной помощью из России - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Житель Мариуполя с гуманитарной помощью из России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия поставила на Украину со 2 марта 5,7 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 5708,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 676 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – 21 в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 300,3 тонны продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев на брифинге.
Гуманитарная помощь, доставленная из России - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 11:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные доставили более 20 тонн гумпомощи в Киевскую область
Он также сообщил, что 28 марта проводятся 25 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 488 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил Мизинцев
 
 
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