https://ria.ru/20220328/gumpomosch-1780539837.html

Байден призвал выделить средства на военную и гуманитарную помощь Украине

Байден призвал выделить средства на военную и гуманитарную помощь Украине - РИА Новости, 28.03.2022

Байден призвал выделить средства на военную и гуманитарную помощь Украине

Президент США Джо Байден заявил, что проект бюджета на 2023 год, который планируется обнародовать в понедельник, предполагает один из самых высоких в истории... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:08

2022-03-28T18:08

2022-03-28T18:47

в мире

джо байден

сша

россия

украина

гуманитарная помощь

донбасс

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что проект бюджета на 2023 год, который планируется обнародовать в понедельник, предполагает один из самых высоких в истории страны объемов ассигнований на нужды национальной безопасности, а также дополнительные средства на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине."Я призываю к одной из крупнейших в истории инвестиций в нашу национальную безопасность, где средства нужны для того, чтобы наши военные по-прежнему были подготовлены и оснащены лучше всех в мире", - сказано в заявлении Байдена."Кроме того, я призываю к продолжению финансирования решительного ответа на агрессию Путина против Украины с поддержкой со стороны США экономических, гуманитарных потребностей Украины и ее нужд в сфере безопасности", - добавил Байден.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780543673.html

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780497172.html

сша

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, джо байден, сша, россия, украина, гуманитарная помощь, донбасс