Киев по-прежнему не согласовывает гумкоридоры в Россию, заявило Минобороны
Минобороны заявило, что Киев по-прежнему не согласовывает гумкоридоры в Россию
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области
Жители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские власти снова не подтвердили ни один гуманитарный коридор в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Из предложенных российской стороной маршрутов официальный Киев на текущие сутки согласовал только два. Украинской стороной ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию вновь необоснованно не подтвержден", - сказал Мизинцев на брифинге.
Мизинцев подчеркнул, что миллионы людей, находящихся в заложниках у боевиков в блокированных населенных пунктах, в постоянном страхе за свою жизнь и судьбу близких "умоляют" позволить им эвакуироваться в безопасные места на территорию России.
"Исключительно по гуманитарным соображениям российская сторона согласовала на текущие сутки и восемь заявленных Киевом дополнительных маршрутов на запорожском, полтавском, сумском и харьковском направлениях", - отметил генерал.