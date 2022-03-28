https://ria.ru/20220328/gumkoridory-1780572115.html

Киев по-прежнему не согласовывает гумкоридоры в Россию, заявило Минобороны

Киев по-прежнему не согласовывает гумкоридоры в Россию, заявило Минобороны - РИА Новости, 28.03.2022

Киев по-прежнему не согласовывает гумкоридоры в Россию, заявило Минобороны

Украинские власти снова не подтвердили ни один гуманитарный коридор в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T21:40

2022-03-28T21:40

2022-03-28T21:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские власти снова не подтвердили ни один гуманитарный коридор в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Из предложенных российской стороной маршрутов официальный Киев на текущие сутки согласовал только два. Украинской стороной ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию вновь необоснованно не подтвержден", - сказал Мизинцев на брифинге.Мизинцев подчеркнул, что миллионы людей, находящихся в заложниках у боевиков в блокированных населенных пунктах, в постоянном страхе за свою жизнь и судьбу близких "умоляют" позволить им эвакуироваться в безопасные места на территорию России."Исключительно по гуманитарным соображениям российская сторона согласовала на текущие сутки и восемь заявленных Киевом дополнительных маршрутов на запорожском, полтавском, сумском и харьковском направлениях", - отметил генерал.

https://ria.ru/20220328/gumkoridory-1780413888.html

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев