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Киев по-прежнему не согласовывает гумкоридоры в Россию, заявило Минобороны - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/gumkoridory-1780572115.html
Киев по-прежнему не согласовывает гумкоридоры в Россию, заявило Минобороны
Киев по-прежнему не согласовывает гумкоридоры в Россию, заявило Минобороны - РИА Новости, 28.03.2022
Киев по-прежнему не согласовывает гумкоридоры в Россию, заявило Минобороны
Украинские власти снова не подтвердили ни один гуманитарный коридор в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T21:40
2022-03-28T21:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские власти снова не подтвердили ни один гуманитарный коридор в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Из предложенных российской стороной маршрутов официальный Киев на текущие сутки согласовал только два. Украинской стороной ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию вновь необоснованно не подтвержден", - сказал Мизинцев на брифинге.Мизинцев подчеркнул, что миллионы людей, находящихся в заложниках у боевиков в блокированных населенных пунктах, в постоянном страхе за свою жизнь и судьбу близких "умоляют" позволить им эвакуироваться в безопасные места на территорию России."Исключительно по гуманитарным соображениям российская сторона согласовала на текущие сутки и восемь заявленных Киевом дополнительных маршрутов на запорожском, полтавском, сумском и харьковском направлениях", - отметил генерал.
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в мире, россия, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
21:40 28.03.2022
 
Киев по-прежнему не согласовывает гумкоридоры в Россию, заявило Минобороны

Минобороны заявило, что Киев по-прежнему не согласовывает гумкоридоры в Россию

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области
Жители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Жители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские власти снова не подтвердили ни один гуманитарный коридор в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Из предложенных российской стороной маршрутов официальный Киев на текущие сутки согласовал только два. Украинской стороной ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию вновь необоснованно не подтвержден", - сказал Мизинцев на брифинге.
Мизинцев подчеркнул, что миллионы людей, находящихся в заложниках у боевиков в блокированных населенных пунктах, в постоянном страхе за свою жизнь и судьбу близких "умоляют" позволить им эвакуироваться в безопасные места на территорию России.
"Исключительно по гуманитарным соображениям российская сторона согласовала на текущие сутки и восемь заявленных Киевом дополнительных маршрутов на запорожском, полтавском, сумском и харьковском направлениях", - отметил генерал.
Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 10:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В понедельник гуманитарные коридоры открыты не будут, сообщили на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил Мизинцев
 
 
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