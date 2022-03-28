В понедельник гуманитарные коридоры открыты не будут, сообщили на Украине
Вице-премьер Украины Верещук: в понедельник гуманитарные коридоры открыты не будут
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБеженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму
Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в понедельник гуманитарные коридоры открыты не будут.
"Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому из соображений безопасности граждан сегодня гуманитарные коридоры не открываем", - написала она в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.