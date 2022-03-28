https://ria.ru/20220328/gumkoridory-1780413888.html

В понедельник гуманитарные коридоры открыты не будут, сообщили на Украине

В понедельник гуманитарные коридоры открыты не будут, сообщили на Украине - РИА Новости, 28.03.2022

В понедельник гуманитарные коридоры открыты не будут, сообщили на Украине

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в понедельник гуманитарные коридоры открыты не будут. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:47

2022-03-28T10:47

2022-03-28T10:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ирина верещук

украина

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в понедельник гуманитарные коридоры открыты не будут."Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому из соображений безопасности граждан сегодня гуманитарные коридоры не открываем", - написала она в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/tyurma-1780394612.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ирина верещук, украина