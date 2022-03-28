13:57 28.03.2022 (обновлено: 14:01 28.03.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке 12 снарядов калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 13.40 из населенного пункта Новгородское.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.