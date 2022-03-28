https://ria.ru/20220328/gaz-1780568129.html
Чижов предупредил о последствиях перекрытия вентиля для Европы
Чижов предупредил о последствиях перекрытия вентиля для Европы - РИА Новости, 28.03.2022
Чижов предупредил о последствиях перекрытия вентиля для Европы
Если Европа своим поведением заставит "Газпром" прикрутить вентиль, ей останется только уповать на потепление и поиски альтернатив, заявил постпред РФ при ЕС... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T20:54
2022-03-28T20:54
2022-03-28T21:06
россия
европа
газпром
экономика
в мире
москва
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Если Европа своим поведением заставит "Газпром" прикрутить вентиль, ей останется только уповать на потепление и поиски альтернатив, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.По его словам, Москва не говорила, что переводом расчетов на рубли за газ "перекрывает вентиль", она намерена подсказать, как платить рублями, как перечислять и менять евро на рубли."Если же действительно своим поведением они заставят "Газпром" прикрутить вентиль, то тогда им останется уповать, во-первых, на потепление постепенное - все-таки весна приходит в Европу, а, во-вторых, что до следующей зимы им удастся эту проблему как-то решить", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220328/energonositeli-1780563610.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, европа, газпром, экономика, в мире, москва
20:54 28.03.2022 (обновлено: 21:06 28.03.2022)
Чижов предупредил о последствиях перекрытия вентиля для Европы
Постпред Чижов: если Европа заставит перекрыть вентиль, ей останется уповать на потепление