https://ria.ru/20220328/gaz-1780396702.html

Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне

Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне - РИА Новости, 28.03.2022

Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне

Транзит российского газа через Украину в понедельник, 28 марта, сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствуют данные оператора... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:22

2022-03-28T09:22

2022-03-28T09:22

экономика

белоруссия

россия

европа

газпром

украина

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину в понедельник, 28 марта, сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.Так, заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составляют 109,5 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) — с конца февраля.В то же время мощности газопровода "Ямал-Европа", по которому газ из России транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, остаются невостребованными "Газпромом". Компания вновь не забронировала их на полные газовые сутки 28 марта, свидетельствуют итоги аукционов на площадке GSA Platform. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" - балансирующий.Также компания пока воздерживается от краткосрочного бронирования "Ямала-Европы" на определенное количество часов в течение дня. Таким образом, магистраль "Ямал-Европа" с 15 марта работает в режиме реверса, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.В целом отопительный сезон в регионе завершается. Данные Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) свидетельствуют, что закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать отбор из них. Однако странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах. Заполненность "подземок" на утро 26 марта составляет 25,97%.

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россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, белоруссия, россия, европа, газпром, украина