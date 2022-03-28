Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне
Транзит газа через Украину сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома"
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину в понедельник, 28 марта, сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.
Так, заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составляют 109,5 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) — с конца февраля.
В то же время мощности газопровода "Ямал-Европа", по которому газ из России транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, остаются невостребованными "Газпромом". Компания вновь не забронировала их на полные газовые сутки 28 марта, свидетельствуют итоги аукционов на площадке GSA Platform. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" - балансирующий.
Также компания пока воздерживается от краткосрочного бронирования "Ямала-Европы" на определенное количество часов в течение дня. Таким образом, магистраль "Ямал-Европа" с 15 марта работает в режиме реверса, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
В целом отопительный сезон в регионе завершается. Данные Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) свидетельствуют, что закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать отбор из них. Однако странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах. Заполненность "подземок" на утро 26 марта составляет 25,97%.