https://ria.ru/20220328/fridman-1780430537.html

Фридман рассказал, что у него нет денег даже на ресторан

Фридман рассказал, что у него нет денег даже на ресторан - РИА Новости, 28.03.2022

Фридман рассказал, что у него нет денег даже на ресторан

Предприниматель Михаил Фридман, в отношении которого были ранее введены санкции, заявил испанской газете País, что ему не хватает денег на то, чтобы даже... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:02

2022-03-28T12:02

2022-03-28T12:02

в мире

михаил фридман

россия

альфа-банк

санкции в отношении россии

великобритания

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МАДРИД, 28 мар – РИА Новости. Предприниматель Михаил Фридман, в отношении которого были ранее введены санкции, заявил испанской газете País, что ему не хватает денег на то, чтобы даже сходить в ресторан."Власти Великобритании должны выделить мне определенную сумму денег, чтобы я мог поехать на такси и купить еды, но это будет очень ограниченная сумма по отношению к стоимости жизни в Лондоне. Не знаю, хватит ли этого, чтобы нормально жить, без излишка. Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом", - заявил Фридман, который родился во Львове, а с 2015 года живет в Лондоне. После санкций он оставил все свои посты, в том числе совета директоров LetterOne.Фридман признался, что не знает, сможет ли содержать дом, который здесь купил и отремонтировал, продолжит ли жить в Лондоне или будет вынужден уехать, чего он бы не хотел "по многим причинам". "Я живу в Лондоне восемь лет, я инвестировал миллиарды долларов в Великобританию и другие европейские страны, и ответом этому стало то, что у меня все конфискуют и меня выгоняют", - сказал бизнесмен.Он заявил, что санкции против российских предпринимателей в этих обстоятельствах контрпродуктивные. "Популизм очень привлекателен, но с практической точки зрения санкции контрпродуктивные, потому что подталкивают этих предпринимателей вернуться в Россию, поскольку они не могут (больше – ред.) никуда ехать", - сказал Фридман. "Западу не пойдет на пользу, если он заставит многих блестящих и интересных предпринимателей уехать из России вместо того, чтобы интегрировать их", - добавил бизнесмен.Он назвал "идиотизмом" мнение, что российские олигархи могут повлиять на президента РФ. Однако, по словам Фридмана, предприниматели могли бы "попытаться донести свою точку зрения". По его словам, "те, кто под санкциями должны будут вернуться в Россию", "где они продолжать работать, потому что они энергичные, яркие, талантливые люди, они будут основывать бизнес и создавать рабочие места".Фридман призвал западные страны при введении санкций быть "умнее", потому что "наказывать русских только за факт быть русским усиливает конфронтацию и количество сторонников антизападной политики в России".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.

https://ria.ru/20220325/aven-1780074502.html

https://ria.ru/20220301/alfa-bank-1775861337.html

https://ria.ru/20220317/fridman-1778641599.html

https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html

россия

великобритания

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Кирилл Волков

в мире, михаил фридман, россия, альфа-банк, санкции в отношении россии, великобритания