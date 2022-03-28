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Forum.Digital Business Women 2022 пройдет 31 марта в формате онлайн

Forum.Digital Business Women 2022 пройдет 31 марта в формате онлайн - РИА Новости, 28.03.2022

Forum.Digital Business Women 2022 пройдет 31 марта в формате онлайн

Фонд развития цифровой экономики совместно с АНО "Национальное агентство развития предпринимательства" проведет IIежегодное мероприятие Forum.Digital Business... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:56

2022-03-28T17:56

2022-03-28T17:56

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 мар - Фонд развития цифровой экономики. Фонд развития цифровой экономики совместно с АНО "Национальное агентство развития предпринимательства" проведет IIежегодное мероприятие Forum.Digital Business Women 2022 (18+), посвященное роли женщин в бизнесе. Мероприятие состоится 31 марта 2022 года в формате онлайн.Доля представителей женщин среди предпринимателей растет с каждым годом. Впервые ФНС России подсчитала, сколько женщин занято в малом бизнесе – по состоянию на март 2021 года, число предприятий малого бизнеса составляло 3,31 млн, в то время как доля предпринимательниц — 1,33 млн, то есть около 40%. Эти данные представил на форуме Forum.Digital Business Women 2021 руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.По информации из открытых источников, для России значимым аспектом является и тот факт, что до 90 % социально-ориентированного бизнеса реализуется женщинами. Более того, женщины активно занимаются предпринимательской деятельностью в сфере онлайн- и офлайн-торговли, образовательных, туристических услуг, а также в сфере креативной индустрии и бьюти-секторе, что предоставляет дополнительные возможности для социально-экономического развития РФ. В настоящий момент развитие женского предпринимательства является одним из важнейших мировых трендов.Бизнес женщин — больше чем бизнес. Представители бизнес-сообществ, а также среднего, крупного, малого микро-бизнеса расскажут о личном опыте, а губернаторы и главы федеральных ведомств, представители федеральных и региональных органов власти представят свои предложения по поддержке и развитию женского предпринимательства для более 50 тысяч зрителей. О том, какие тенденции и перспективы развития женского предпринимательства предполагаются в 2022 году и какие меры поддержки для роста будут оказаны, расскажут приглашённые гости и эксперты на Forum.Digital Business Women 2022.Ключевые темы Forum.Digital Business Women 2022: Edutainment. Бизнес на обучении. Как это делают женщины?; Women in Industry: реализация креативности и таланта в промышленном производстве. Возможно ли это?; Женщины-предприниматели –– лучшие архитекторы бизнес-сообществ; Health&Wellness. Женское предпринимательство в сфере сохранения здоровья; Бизнес женщин на селе. Мифы и реальность."Задумывая в 2021 году форум Forum.Digital Business Women, мы хотели создать дополнительную возможность для тех, кто неравнодушен к теме развития и поддержке женского предпринимательства. Это и женщины в бизнесе, и руководители институтов развития и федеративных органов власти, и главы регионов и представители банков", — рассказывает Генеральный директор АНО "Национальное агентство развития предпринимательства" Юлия Алферова.Forum.Digital — серия отраслевых форумов, главная повестка которых "Цифровая трансформация различных отраслей экономики и внедрение инноваций". Участники мероприятия могут поделиться опытом, познакомиться с кейсами российских и международных компаний, а также найти новых партнеров.Зарегистрироваться и узнать подробнее о форуме можно по ссылке.По вопросам и информационному партнерству: Полина Стороженко, пресс-секретарь Фонд развития цифровой экономики+7 (495) 215-27-56 (доб. 134), ai_pr@forum.digitalПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы