США заставили Европу примкнуть к санкциям против России, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что США использовали Европу ради своей выгоды
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США ради своей выгоды использовали Европу, заставив ее присоединиться к санкциям против России в ущерб интересам стран Старого света, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Для реализации своих планов по слому всей системы международных отношений и насаждению так называемого порядка, основанного на правилах, то есть правилах США, американцы все это время путем шантажа, обмана и угроз пытались вовлечь в свою орбиту максимальное количество государств, с интересами которых даже не думали считаться. По сути, очень часто их просто использовали вслепую", - сказал Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.
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"Например, своих европейских союзников они заставили присоединиться к нелегитимным антироссийским экономическим санкциям в ущерб их собственным интересам. В результате в европейских странах уже сейчас, еще до введения Россией своих ответных мер в полном объеме, произошел резкий скачок цен на энергоносители и продукты питания", - добавил Патрушев.
Сворачивается деятельность целого ряда компаний, что на фоне роста миграционных потоков серьезно осложняет социально-экономическое положение Старого света, отметил секретарь Совбеза РФ.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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