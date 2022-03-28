https://ria.ru/20220328/evropa-1780506423.html

США заставили Европу примкнуть к санкциям против России, заявил Патрушев

США заставили Европу примкнуть к санкциям против России, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.03.2022

США заставили Европу примкнуть к санкциям против России, заявил Патрушев

США ради своей выгоды использовали Европу, заставив ее присоединиться к санкциям против России в ущерб интересам стран Старого света, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:17

2022-03-28T16:17

2022-03-28T16:17

в мире

сша

россия

евросоюз

совет безопасности рф

николай патрушев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США ради своей выгоды использовали Европу, заставив ее присоединиться к санкциям против России в ущерб интересам стран Старого света, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Для реализации своих планов по слому всей системы международных отношений и насаждению так называемого порядка, основанного на правилах, то есть правилах США, американцы все это время путем шантажа, обмана и угроз пытались вовлечь в свою орбиту максимальное количество государств, с интересами которых даже не думали считаться. По сути, очень часто их просто использовали вслепую", - сказал Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве."Например, своих европейских союзников они заставили присоединиться к нелегитимным антироссийским экономическим санкциям в ущерб их собственным интересам. В результате в европейских странах уже сейчас, еще до введения Россией своих ответных мер в полном объеме, произошел резкий скачок цен на энергоносители и продукты питания", - добавил Патрушев.Сворачивается деятельность целого ряда компаний, что на фоне роста миграционных потоков серьезно осложняет социально-экономическое положение Старого света, отметил секретарь Совбеза РФ.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220327/ssha-1780295747.html

https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, евросоюз, совет безопасности рф, николай патрушев, санкции в отношении россии