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За сутки с Украины, из ДНР и ЛНР эвакуировали более 12 тысяч человек - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/evakuatsiya-1780575046.html
За сутки с Украины, из ДНР и ЛНР эвакуировали более 12 тысяч человек
За сутки с Украины, из ДНР и ЛНР эвакуировали более 12 тысяч человек - РИА Новости, 28.03.2022
За сутки с Украины, из ДНР и ЛНР эвакуировали более 12 тысяч человек
Российские военные за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 12 тысяч человек, в том числе более двух тысяч детей, заявил в понедельник... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T22:02
2022-03-28T22:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 12 тысяч человек, в том числе более двух тысяч детей, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 12 825 человек, из них – 2 045 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала российской специальной военной операции эвакуированы почти 470 тысяч человек, из которых более 97 тысяч дети. Границу России при этом пересекли более 57 тысяч личных автомобилей.Без участия украинской стороны из Мариуполя удалось спасти уже 105 534 человека, в том числе за истекшие сутки – 3 642 человека, добавил Мизинцев.
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россия
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в мире, россия, луганская народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
22:02 28.03.2022
 
За сутки с Украины, из ДНР и ЛНР эвакуировали более 12 тысяч человек

Минобороны: военные за сутки эвакуировали с Украины, из ДНР и ЛНР более 12 тысяч человек

© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Нехотеевка" на российско-украинской границе в Белгородской области
Пункт пропуска Нехотеевка на российско-украинской границе в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в фотобанк
Пункт пропуска "Нехотеевка" на российско-украинской границе в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 12 тысяч человек, в том числе более двух тысяч детей, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 12 825 человек, из них – 2 045 детей", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что всего с начала российской специальной военной операции эвакуированы почти 470 тысяч человек, из которых более 97 тысяч дети. Границу России при этом пересекли более 57 тысяч личных автомобилей.
Без участия украинской стороны из Мариуполя удалось спасти уже 105 534 человека, в том числе за истекшие сутки – 3 642 человека, добавил Мизинцев.
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 21:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За сутки более двух тысяч украинцев попросили эвакуировать их в Россию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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