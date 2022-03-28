https://ria.ru/20220328/evakuatsiya-1780575046.html

За сутки с Украины, из ДНР и ЛНР эвакуировали более 12 тысяч человек

За сутки с Украины, из ДНР и ЛНР эвакуировали более 12 тысяч человек - РИА Новости, 28.03.2022

За сутки с Украины, из ДНР и ЛНР эвакуировали более 12 тысяч человек

Российские военные за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 12 тысяч человек, в том числе более двух тысяч детей, заявил в понедельник... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T22:02

2022-03-28T22:02

2022-03-28T22:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

луганская народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 12 тысяч человек, в том числе более двух тысяч детей, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 12 825 человек, из них – 2 045 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала российской специальной военной операции эвакуированы почти 470 тысяч человек, из которых более 97 тысяч дети. Границу России при этом пересекли более 57 тысяч личных автомобилей.Без участия украинской стороны из Мариуполя удалось спасти уже 105 534 человека, в том числе за истекшие сутки – 3 642 человека, добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220328/evakuatsiya-1780572713.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, луганская народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф