https://ria.ru/20220328/evakuatsiya-1780572713.html

За сутки более двух тысяч украинцев попросили эвакуировать их в Россию

За сутки более двух тысяч украинцев попросили эвакуировать их в Россию - РИА Новости, 28.03.2022

За сутки более двух тысяч украинцев попросили эвакуировать их в Россию

Более 2 тысяч обращений от украинцев, желающих эвакуироваться в Россию, поступило за прошедшие сутки, заявил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T21:43

2022-03-28T21:43

2022-03-28T21:43

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 2 тысяч обращений от украинцев, желающих эвакуироваться в Россию, поступило за прошедшие сутки, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Только за прошедшие сутки таких обращений поступило 2214, а всего их в базе данных уже 2 730 671 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2117 населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев на брифинге.Он уточнил, что граждане Украины обращаются на горячую линию межведомственного координационного штаба РФ, в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также в субъекты РФ, к родным, близким и знакомым, проживающим в России."Установлено, что значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России", - отметил Мизинцев.

https://ria.ru/20220327/evakuatsiya-1780292742.html

россия

украина

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Наталья Макарова

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, в мире