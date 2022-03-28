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За сутки более двух тысяч украинцев попросили эвакуировать их в Россию - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/evakuatsiya-1780572713.html
За сутки более двух тысяч украинцев попросили эвакуировать их в Россию
За сутки более двух тысяч украинцев попросили эвакуировать их в Россию - РИА Новости, 28.03.2022
За сутки более двух тысяч украинцев попросили эвакуировать их в Россию
Более 2 тысяч обращений от украинцев, желающих эвакуироваться в Россию, поступило за прошедшие сутки, заявил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T21:43
2022-03-28T21:43
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 2 тысяч обращений от украинцев, желающих эвакуироваться в Россию, поступило за прошедшие сутки, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Только за прошедшие сутки таких обращений поступило 2214, а всего их в базе данных уже 2 730 671 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2117 населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев на брифинге.Он уточнил, что граждане Украины обращаются на горячую линию межведомственного координационного штаба РФ, в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также в субъекты РФ, к родным, близким и знакомым, проживающим в России."Установлено, что значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России", - отметил Мизинцев.
https://ria.ru/20220327/evakuatsiya-1780292742.html
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, в мире
21:43 28.03.2022
 
За сутки более двух тысяч украинцев попросили эвакуировать их в Россию

Минобороны: за сутки более двух тысяч украинцев попросили эвакуировать их в Россию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 2 тысяч обращений от украинцев, желающих эвакуироваться в Россию, поступило за прошедшие сутки, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Только за прошедшие сутки таких обращений поступило 2214, а всего их в базе данных уже 2 730 671 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2117 населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев на брифинге.
Он уточнил, что граждане Украины обращаются на горячую линию межведомственного координационного штаба РФ, в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также в субъекты РФ, к родным, близким и знакомым, проживающим в России.
"Установлено, что значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России", - отметил Мизинцев.
Эвакуация с Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 05:11
Минобороны сообщило об эвакуации россиян и украинцев из Херсонской области
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил МизинцевВ мире
 
 
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