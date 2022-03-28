https://ria.ru/20220328/ermitazh-1780477026.html

Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины I

Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины I - РИА Новости, 28.03.2022

Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины I

Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины I кисти французского художника Жан-Марка Натье, сообщается на сайте "Петербургского нефтяного терминала" (ПНТ). РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:05

2022-03-28T19:05

2022-03-28T19:05

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины I кисти французского художника Жан-Марка Натье, сообщается на сайте "Петербургского нефтяного терминала" (ПНТ). "Этот проект стал примером того, как Эрмитаж соответствует современности: это наш отклик на модные темы, а также возможность отдать должное всем тем замечательным женщинам, про которых может рассказать наш музей", – говорит Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа.С картины удалят пожелтевший и потемневший лак, поздние наслоения и восполнят утраты авторской живописи. Работы продолжатся до конца 2022 года. Натье писал портрет Екатерины I в Нидерландах в 1717 году. На полотне жена Петра I изображена в парчовом серебристом платье и красной бархатной мантии, подбитой горностаем. Цветовой акцент — лента Ордена Святой Екатерины. Последний был учрежден Петром в 1713 году в честь супруги, сопровождавшей его в Прутском походе против Османской армии."Во время правления Петра она была единственной обладательницей ордена, что подчеркивало особый статус этой награды", — поясняется на сайте.Императорской чете так понравилась работа Натье, что Петр I заказал у него свой портрет.Реставрация картины Натье — четвертый совместный проект музея и ПНТ. Ранее были восстановлены портреты Екатерины Великой кисти Пьера-Этьена Фальконе и императрицы Марии Федоровны французской художницы Элизабет Виже-Лебрен.

https://ria.ru/20220316/ermitazh-1778536839.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, государственный эрмитаж, музеи, искусство