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Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины I - РИА Новости, 28.03.2022
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Культура
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Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины I
Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины I - РИА Новости, 28.03.2022
Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины I
Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины I кисти французского художника Жан-Марка Натье, сообщается на сайте "Петербургского нефтяного терминала" (ПНТ). РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:05
2022-03-28T19:05
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины I кисти французского художника Жан-Марка Натье, сообщается на сайте "Петербургского нефтяного терминала" (ПНТ). "Этот проект стал примером того, как Эрмитаж соответствует современности: это наш отклик на модные темы, а также возможность отдать должное всем тем замечательным женщинам, про которых может рассказать наш музей", – говорит Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа.С картины удалят пожелтевший и потемневший лак, поздние наслоения и восполнят утраты авторской живописи. Работы продолжатся до конца 2022 года. Натье писал портрет Екатерины I в Нидерландах в 1717 году. На полотне жена Петра I изображена в парчовом серебристом платье и красной бархатной мантии, подбитой горностаем. Цветовой акцент — лента Ордена Святой Екатерины. Последний был учрежден Петром в 1713 году в честь супруги, сопровождавшей его в Прутском походе против Османской армии."Во время правления Петра она была единственной обладательницей ордена, что подчеркивало особый статус этой награды", — поясняется на сайте.Императорской чете так понравилась работа Натье, что Петр I заказал у него свой портрет.Реставрация картины Натье — четвертый совместный проект музея и ПНТ. Ранее были восстановлены портреты Екатерины Великой кисти Пьера-Этьена Фальконе и императрицы Марии Федоровны французской художницы Элизабет Виже-Лебрен.
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новости культуры, государственный эрмитаж, музеи, искусство
19:05 28.03.2022
 
Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины I

Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины I французского художника Жан-Марка Натье

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлавная лестница в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
Главная лестница в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Эрмитаж отреставрирует портрет Екатерины I кисти французского художника Жан-Марка Натье, сообщается на сайте "Петербургского нефтяного терминала" (ПНТ).
"Этот проект стал примером того, как Эрмитаж соответствует современности: это наш отклик на модные темы, а также возможность отдать должное всем тем замечательным женщинам, про которых может рассказать наш музей", – говорит Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа.
© Государственный ЭрмитажПортрет императрицы Екатерины I (1684-1727) работы Жана-Марка Натье (1685-1766)
Портрет императрицы Екатерины I (1684-1727) работы Жана-Марка Натье (1685-1766)
© Государственный Эрмитаж
Портрет императрицы Екатерины I (1684-1727) работы Жана-Марка Натье (1685-1766)
С картины удалят пожелтевший и потемневший лак, поздние наслоения и восполнят утраты авторской живописи. Работы продолжатся до конца 2022 года.
Натье писал портрет Екатерины I в Нидерландах в 1717 году. На полотне жена Петра I изображена в парчовом серебристом платье и красной бархатной мантии, подбитой горностаем. Цветовой акцент — лента Ордена Святой Екатерины. Последний был учрежден Петром в 1713 году в честь супруги, сопровождавшей его в Прутском походе против Османской армии.
"Во время правления Петра она была единственной обладательницей ордена, что подчеркивало особый статус этой награды", — поясняется на сайте.
Императорской чете так понравилась работа Натье, что Петр I заказал у него свой портрет.
Реставрация картины Натье — четвертый совместный проект музея и ПНТ. Ранее были восстановлены портреты Екатерины Великой кисти Пьера-Этьена Фальконе и императрицы Марии Федоровны французской художницы Элизабет Виже-Лебрен.
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