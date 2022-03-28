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В России продлили разрешение на выпуск автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС - РИА Новости, 28.03.2022
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В России продлили разрешение на выпуск автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС
В России продлили разрешение на выпуск автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС - РИА Новости, 28.03.2022
В России продлили разрешение на выпуск автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС
Автоконцернам продлили разрешение временно не устанавливать систему экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС на машины, произведенные в России и других... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:26
2022-03-28T16:40
авто
экономика
евразийский экономический союз
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
эра-глонасс
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Автоконцернам продлили разрешение временно не устанавливать систему экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС на машины, произведенные в России и других странах ЕАЭС до 30 июня, соответствующее решение приняла Евразийская экономическая комиссия, говорится в сообщении Росстандарта.Разрешение вступило в силу еще в сентябре 2021 года в связи с дефицитом полупроводников, который привел к нехватке компонентов для производства систем. Предполагалось, что оно истечет в конце года, а автомобили будут оснащены ЭРА-ГЛОНАСС до 30 июня 2022 года."Продлена возможность не оснащать устройством или системой вызова экстренных оперативных служб транспортные средства категорий M1, M2, M3, N1, N2 и N3 (за исключением транспортных средств для перевозки опасных грузов и транспортных средств, специально предназначенных для перевозки детей), которые изготовлены на таможенной территории Евразийского экономического союза и в отношении которых действуют одобрения типа транспортного средства до 30 июня 2022 года включительно", - отмечается в сообщении ведомства. Решение об этом было принято в конце декабря.Дооснащение автомобилей системами экстренного реагирования будет проходить в рамках согласованных с Росстандартом отзывных программ, оно также перенесено на полгода - до 31 декабря."Итоговая информация по количеству транспортных средств, нуждающихся в дооснащении системой "ЭРА-ГЛОНАСС", будет предоставлена автопроизводителями после 30 июня 2022 года", - уточнили в Росстандарте
https://ria.ru/20220327/sanktsii-1780295230.html
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авто, экономика, евразийский экономический союз, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), эра-глонасс, россия
16:26 28.03.2022 (обновлено: 16:40 28.03.2022)
 
В России продлили разрешение на выпуск автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС

Автоконцернам продлили разрешение на выпуск машин без системы ЭРА-ГЛОНАСС до конца июня

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкУстановка радиатора на автомобиль на автозаводе
Установка радиатора на автомобиль на автозаводе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Установка радиатора на автомобиль на автозаводе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Автоконцернам продлили разрешение временно не устанавливать систему экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС на машины, произведенные в России и других странах ЕАЭС до 30 июня, соответствующее решение приняла Евразийская экономическая комиссия, говорится в сообщении Росстандарта.
Разрешение вступило в силу еще в сентябре 2021 года в связи с дефицитом полупроводников, который привел к нехватке компонентов для производства систем. Предполагалось, что оно истечет в конце года, а автомобили будут оснащены ЭРА-ГЛОНАСС до 30 июня 2022 года.
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"Продлена возможность не оснащать устройством или системой вызова экстренных оперативных служб транспортные средства категорий M1, M2, M3, N1, N2 и N3 (за исключением транспортных средств для перевозки опасных грузов и транспортных средств, специально предназначенных для перевозки детей), которые изготовлены на таможенной территории Евразийского экономического союза и в отношении которых действуют одобрения типа транспортного средства до 30 июня 2022 года включительно", - отмечается в сообщении ведомства. Решение об этом было принято в конце декабря.
Дооснащение автомобилей системами экстренного реагирования будет проходить в рамках согласованных с Росстандартом отзывных программ, оно также перенесено на полгода - до 31 декабря.
"Итоговая информация по количеству транспортных средств, нуждающихся в дооснащении системой "ЭРА-ГЛОНАСС", будет предоставлена автопроизводителями после 30 июня 2022 года", - уточнили в Росстандарте
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АвтоЭкономикаЕвразийский экономический союзФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)ЭРА-ГЛОНАССРоссия
 
 
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