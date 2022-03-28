16:26 28.03.2022 (обновлено: 16:40 28.03.2022)
В России продлили разрешение на выпуск автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС
Автоконцернам продлили разрешение на выпуск машин без системы ЭРА-ГЛОНАСС до конца июня
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкУстановка радиатора на автомобиль на автозаводе
Установка радиатора на автомобиль на автозаводе. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Автоконцернам продлили разрешение временно не устанавливать систему экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС на машины, произведенные в России и других странах ЕАЭС до 30 июня, соответствующее решение приняла Евразийская экономическая комиссия, говорится в сообщении Росстандарта.
Разрешение вступило в силу еще в сентябре 2021 года в связи с дефицитом полупроводников, который привел к нехватке компонентов для производства систем. Предполагалось, что оно истечет в конце года, а автомобили будут оснащены ЭРА-ГЛОНАСС до 30 июня 2022 года.
"Продлена возможность не оснащать устройством или системой вызова экстренных оперативных служб транспортные средства категорий M1, M2, M3, N1, N2 и N3 (за исключением транспортных средств для перевозки опасных грузов и транспортных средств, специально предназначенных для перевозки детей), которые изготовлены на таможенной территории Евразийского экономического союза и в отношении которых действуют одобрения типа транспортного средства до 30 июня 2022 года включительно", - отмечается в сообщении ведомства. Решение об этом было принято в конце декабря.
Дооснащение автомобилей системами экстренного реагирования будет проходить в рамках согласованных с Росстандартом отзывных программ, оно также перенесено на полгода - до 31 декабря.
"Итоговая информация по количеству транспортных средств, нуждающихся в дооснащении системой "ЭРА-ГЛОНАСС", будет предоставлена автопроизводителями после 30 июня 2022 года", - уточнили в Росстандарте
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