https://ria.ru/20220328/era-glonass-1780509489.html

В России продлили разрешение на выпуск автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС

В России продлили разрешение на выпуск автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС - РИА Новости, 28.03.2022

В России продлили разрешение на выпуск автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС

Автоконцернам продлили разрешение временно не устанавливать систему экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС на машины, произведенные в России и других... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:26

2022-03-28T16:26

2022-03-28T16:40

авто

экономика

евразийский экономический союз

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

эра-глонасс

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Автоконцернам продлили разрешение временно не устанавливать систему экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС на машины, произведенные в России и других странах ЕАЭС до 30 июня, соответствующее решение приняла Евразийская экономическая комиссия, говорится в сообщении Росстандарта.Разрешение вступило в силу еще в сентябре 2021 года в связи с дефицитом полупроводников, который привел к нехватке компонентов для производства систем. Предполагалось, что оно истечет в конце года, а автомобили будут оснащены ЭРА-ГЛОНАСС до 30 июня 2022 года."Продлена возможность не оснащать устройством или системой вызова экстренных оперативных служб транспортные средства категорий M1, M2, M3, N1, N2 и N3 (за исключением транспортных средств для перевозки опасных грузов и транспортных средств, специально предназначенных для перевозки детей), которые изготовлены на таможенной территории Евразийского экономического союза и в отношении которых действуют одобрения типа транспортного средства до 30 июня 2022 года включительно", - отмечается в сообщении ведомства. Решение об этом было принято в конце декабря.Дооснащение автомобилей системами экстренного реагирования будет проходить в рамках согласованных с Росстандартом отзывных программ, оно также перенесено на полгода - до 31 декабря."Итоговая информация по количеству транспортных средств, нуждающихся в дооснащении системой "ЭРА-ГЛОНАСС", будет предоставлена автопроизводителями после 30 июня 2022 года", - уточнили в Росстандарте

https://ria.ru/20220327/sanktsii-1780295230.html

https://ria.ru/20220324/avtovaz-1779853284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, экономика, евразийский экономический союз, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), эра-глонасс, россия