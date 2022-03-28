https://ria.ru/20220328/enkanto-1780383903.html

Диснеевский мультфильм "Энканто" завоевал "Оскар"

Диснеевский мультфильм "Энканто" завоевал "Оскар" - РИА Новости, 28.03.2022

Диснеевский мультфильм "Энканто" завоевал "Оскар"

Диснеевский мультфильм "Энканто" удостоен награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Полнометражный анимационный фильм", объявили организаторы. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T04:10

2022-03-28T04:10

2022-03-28T04:11

культура

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760208926_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e39b20fe115a36072cf6b63c36757d82.jpg

ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Диснеевский мультфильм "Энканто" удостоен награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Полнометражный анимационный фильм", объявили организаторы.Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды идет на телеканале ABC.За "Оскар" в этой категории также боролись мультфильм "Лука" (Walt Disney Animation), картина датского режиссера Йонаса Поэра Расмуссена "Побег", "Митчеллы против машин" (Sony pictures animation) и также диснеевский "Райя и последний дракон".Награда киноакадемии США "Оскар" вручается в 24 категориях, в том числе за анимацию и документалистику.

https://ria.ru/20220328/dyuna-1780383505.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша