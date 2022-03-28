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Диснеевский мультфильм "Энканто" завоевал "Оскар" - РИА Новости, 28.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220328/enkanto-1780383903.html
Диснеевский мультфильм "Энканто" завоевал "Оскар"
Диснеевский мультфильм "Энканто" завоевал "Оскар" - РИА Новости, 28.03.2022
Диснеевский мультфильм "Энканто" завоевал "Оскар"
Диснеевский мультфильм "Энканто" удостоен награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Полнометражный анимационный фильм", объявили организаторы. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T04:10
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культура
сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Диснеевский мультфильм "Энканто" удостоен награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Полнометражный анимационный фильм", объявили организаторы.Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды идет на телеканале ABC.За "Оскар" в этой категории также боролись мультфильм "Лука" (Walt Disney Animation), картина датского режиссера Йонаса Поэра Расмуссена "Побег", "Митчеллы против машин" (Sony pictures animation) и также диснеевский "Райя и последний дракон".Награда киноакадемии США "Оскар" вручается в 24 категориях, в том числе за анимацию и документалистику.
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сша
04:10 28.03.2022 (обновлено: 04:11 28.03.2022)
 
Диснеевский мультфильм "Энканто" завоевал "Оскар"

"Энканто" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм"

© Walt Disney Pictures (2021)Кадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
© Walt Disney Pictures (2021)
Кадр из мультфильма "Энканто"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Диснеевский мультфильм "Энканто" удостоен награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Полнометражный анимационный фильм", объявили организаторы.
Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды идет на телеканале ABC.
За "Оскар" в этой категории также боролись мультфильм "Лука" (Walt Disney Animation), картина датского режиссера Йонаса Поэра Расмуссена "Побег", "Митчеллы против машин" (Sony pictures animation) и также диснеевский "Райя и последний дракон".
Награда киноакадемии США "Оскар" вручается в 24 категориях, в том числе за анимацию и документалистику.
Кадр из фильма Дюна
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