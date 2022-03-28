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Диснеевский мультфильм "Энканто" завоевал "Оскар"
Диснеевский мультфильм "Энканто" завоевал "Оскар" - РИА Новости, 28.03.2022
Диснеевский мультфильм "Энканто" завоевал "Оскар"
Диснеевский мультфильм "Энканто" удостоен награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Полнометражный анимационный фильм", объявили организаторы. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T04:10
2022-03-28T04:10
2022-03-28T04:11
культура
сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Диснеевский мультфильм "Энканто" удостоен награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Полнометражный анимационный фильм", объявили организаторы.Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды идет на телеканале ABC.За "Оскар" в этой категории также боролись мультфильм "Лука" (Walt Disney Animation), картина датского режиссера Йонаса Поэра Расмуссена "Побег", "Митчеллы против машин" (Sony pictures animation) и также диснеевский "Райя и последний дракон".Награда киноакадемии США "Оскар" вручается в 24 категориях, в том числе за анимацию и документалистику.
https://ria.ru/20220328/dyuna-1780383505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
04:10 28.03.2022 (обновлено: 04:11 28.03.2022)
Диснеевский мультфильм "Энканто" завоевал "Оскар"
"Энканто" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм"