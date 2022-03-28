https://ria.ru/20220328/dyuna-1780383505.html
Фильм "Дюна" завоевал "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты
Фильм "Дюна" завоевал "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты - РИА Новости, 28.03.2022
Фильм "Дюна" завоевал "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты
Фильм "Дюна" завоевал награды киноакадемии США "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты, 94-я церемония вручения проходит в Голливуде в воскресенье,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T04:00
2022-03-28T04:00
2022-03-28T04:00
культура
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Фильм "Дюна" завоевал награды киноакадемии США "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты, 94-я церемония вручения проходит в Голливуде в воскресенье, ее транслирует телеканал ABC.Лидер российского проката "Дюна" Дени Вильнёва выдвинута на "Оскар" в десяти категориях, в том числе она борется за звание "Лучшего фильма года". "Оскар" за операторскую работу получил Грейг Фрейзер, а награду за визуальные эффекты - команда из четырех человек.Ранее "Дюна" была также отмечена "Оскаром" в четырех категориях: "Лучший звук", "Лучший монтаж", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая музыка к фильму" (Ханс Циммер).
https://ria.ru/20220328/multfilm-1780383143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
Фильм "Дюна" завоевал "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты
Фильм "Дюна" Дени Вильнева завоевал "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты