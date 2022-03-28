Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Дюна" завоевал "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220328/dyuna-1780383505.html
Фильм "Дюна" завоевал "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты
Фильм "Дюна" завоевал "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты - РИА Новости, 28.03.2022
Фильм "Дюна" завоевал "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты
Фильм "Дюна" завоевал награды киноакадемии США "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты, 94-я церемония вручения проходит в Голливуде в воскресенье,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T04:00
2022-03-28T04:00
культура
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755532945_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f34e8f4a6f0fe45c835425018c138154.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Фильм "Дюна" завоевал награды киноакадемии США "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты, 94-я церемония вручения проходит в Голливуде в воскресенье, ее транслирует телеканал ABC.Лидер российского проката "Дюна" Дени Вильнёва выдвинута на "Оскар" в десяти категориях, в том числе она борется за звание "Лучшего фильма года". "Оскар" за операторскую работу получил Грейг Фрейзер, а награду за визуальные эффекты - команда из четырех человек.Ранее "Дюна" была также отмечена "Оскаром" в четырех категориях: "Лучший звук", "Лучший монтаж", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая музыка к фильму" (Ханс Циммер).
https://ria.ru/20220328/multfilm-1780383143.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755532945_203:0:1163:720_1920x0_80_0_0_95ba04b670b521c00491da01a6f12616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша
04:00 28.03.2022
 
Фильм "Дюна" завоевал "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты

Фильм "Дюна" Дени Вильнева завоевал "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты

© Legendary Pictures, 2021Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
© Legendary Pictures, 2021
Кадр из фильма "Дюна"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Фильм "Дюна" завоевал награды киноакадемии США "Оскар" за операторскую работу и визуальные эффекты, 94-я церемония вручения проходит в Голливуде в воскресенье, ее транслирует телеканал ABC.
Лидер российского проката "Дюна" Дени Вильнёва выдвинута на "Оскар" в десяти категориях, в том числе она борется за звание "Лучшего фильма года". "Оскар" за операторскую работу получил Грейг Фрейзер, а награду за визуальные эффекты - команда из четырех человек.
Кадр из трейлера фильма Антона Дьякова Боксбалет
03:39Культура
Российский мультфильм "БоксБалет" остался без "Оскара"
Ранее "Дюна" была также отмечена "Оскаром" в четырех категориях: "Лучший звук", "Лучший монтаж", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая музыка к фильму" (Ханс Циммер).
 
КультураСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала