Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания It's My City

2022-03-28

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту екатеринбургского издания It's My City, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта издания It's My City есть в универсальном сервисе Роскомнадзора . По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Согласно данным Роскомнадзора, доступ к сайту It's My City ограничен по решению Генпрокуратуры РФ от 26 марта на основании статьи 15.3 (Реестр информации, распространяемой с нарушением закона в части статьи 15.3 и 15.3-1 федерального закона № 149-ФЗ) федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в интернете, содержащим, в частности, информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан.Как отметило издание в своем Telegram-канале, причиной блокировки стало распространение "недостоверной информации о спецоперации в Украине", конкретный материал или новость, из-за которых ограничен доступ к сайту, редакции неизвестны.Учредителем и совладельцем издания It's My City, посвященного новостям Екатеринбурга, является Дмитрий Колезев. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем интернет-изданий "Ура.ру" и "Znak.com". Также в 2021 году Колезев стал главным редактором московского издания Republic*, который внесен в список СМИ-иноагентов.* СМИ, выполняющее функции иноагента

