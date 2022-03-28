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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания It's My City - РИА Новости, 28.03.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания It's My City
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания It's My City - РИА Новости, 28.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания It's My City
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту екатеринбургского издания It's My City, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:46
2022-03-28T09:46
общество
россия
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту екатеринбургского издания It's My City, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта издания It's My City есть в универсальном сервисе Роскомнадзора . По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Согласно данным Роскомнадзора, доступ к сайту It's My City ограничен по решению Генпрокуратуры РФ от 26 марта на основании статьи 15.3 (Реестр информации, распространяемой с нарушением закона в части статьи 15.3 и 15.3-1 федерального закона № 149-ФЗ) федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в интернете, содержащим, в частности, информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан.Как отметило издание в своем Telegram-канале, причиной блокировки стало распространение "недостоверной информации о спецоперации в Украине", конкретный материал или новость, из-за которых ограничен доступ к сайту, редакции неизвестны.Учредителем и совладельцем издания It's My City, посвященного новостям Екатеринбурга, является Дмитрий Колезев. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем интернет-изданий "Ура.ру" и "Znak.com". Также в 2021 году Колезев стал главным редактором московского издания Republic*, который внесен в список СМИ-иноагентов.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220327/intervyu-1780361030.html
https://ria.ru/20220324/roskomnadzor-1779923565.html
россия
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РИА Новости
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общество, россия, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
09:46 28.03.2022
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания It's My City

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту екатеринбургского издания It's My City

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту екатеринбургского издания It's My City, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Адрес сайта издания It's My City есть в универсальном сервисе Роскомнадзора . По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам.
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В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
Согласно данным Роскомнадзора, доступ к сайту It's My City ограничен по решению Генпрокуратуры РФ от 26 марта на основании статьи 15.3 (Реестр информации, распространяемой с нарушением закона в части статьи 15.3 и 15.3-1 федерального закона № 149-ФЗ) федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в интернете, содержащим, в частности, информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан.
Как отметило издание в своем Telegram-канале, причиной блокировки стало распространение "недостоверной информации о спецоперации в Украине", конкретный материал или новость, из-за которых ограничен доступ к сайту, редакции неизвестны.
Учредителем и совладельцем издания It's My City, посвященного новостям Екатеринбурга, является Дмитрий Колезев. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем интернет-изданий "Ура.ру" и "Znak.com". Также в 2021 году Колезев стал главным редактором московского издания Republic*, который внесен в список СМИ-иноагентов.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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ОбществоРоссияЕкатеринбургФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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