11:20 28.03.2022 (обновлено: 11:39 28.03.2022)
В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 57 человек
В ДНР заявили, что ВСУ за понедельник потеряли 57 военнослужащих
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на территории освобожденного аэропорта Мариуполя
Бойцы Народной милиции ДНР на территории освобожденного аэропорта Мариуполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в боях с армией ДНР потеряли с начала суток 57 человек один бронетранспортер и три бронированные машины, сообщает Народная милиция республики.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 57 украинских националистов, огневую позицию танка, две огневые позиции 122-миллиметровых гаубиц Д-30, один бронетранспортер и три бронированные машины. Захвачены одна самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", одна БПМ (бронированная патрульная машина - ред.) и два бронетранспортера", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.