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В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 57 человек - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/donbass-1780421491.html
В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 57 человек
В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 57 человек - РИА Новости, 28.03.2022
В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 57 человек
Украинские войска в боях с армией ДНР потеряли с начала суток 57 человек один бронетранспортер и три бронированные машины, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:20
2022-03-28T11:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
киев
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в боях с армией ДНР потеряли с начала суток 57 человек один бронетранспортер и три бронированные машины, сообщает Народная милиция республики."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 57 украинских националистов, огневую позицию танка, две огневые позиции 122-миллиметровых гаубиц Д-30, один бронетранспортер и три бронированные машины. Захвачены одна самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", одна БПМ (бронированная патрульная машина - ред.) и два бронетранспортера", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220328/vsu-1780405430.html
донецкая народная республика
украина
россия
киев
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, киев, луганская народная республика
11:20 28.03.2022 (обновлено: 11:39 28.03.2022)
 
В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 57 человек

В ДНР заявили, что ВСУ за понедельник потеряли 57 военнослужащих

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на территории освобожденного аэропорта Мариуполя
Бойцы Народной милиции ДНР на территории освобожденного аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ДНР на территории освобожденного аэропорта Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в боях с армией ДНР потеряли с начала суток 57 человек один бронетранспортер и три бронированные машины, сообщает Народная милиция республики.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 57 украинских националистов, огневую позицию танка, две огневые позиции 122-миллиметровых гаубиц Д-30, один бронетранспортер и три бронированные машины. Захвачены одна самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", одна БПМ (бронированная патрульная машина - ред.) и два бронетранспортера", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Народная милиция Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 10:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Луганске оценили потери ВСУ за сутки в 60 человек
 
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