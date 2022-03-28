https://ria.ru/20220328/donbass-1780421491.html

В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 57 человек

В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 57 человек - РИА Новости, 28.03.2022

В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 57 человек

Украинские войска в боях с армией ДНР потеряли с начала суток 57 человек один бронетранспортер и три бронированные машины, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:20

2022-03-28T11:20

2022-03-28T11:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

россия

киев

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в боях с армией ДНР потеряли с начала суток 57 человек один бронетранспортер и три бронированные машины, сообщает Народная милиция республики."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 57 украинских националистов, огневую позицию танка, две огневые позиции 122-миллиметровых гаубиц Д-30, один бронетранспортер и три бронированные машины. Захвачены одна самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", одна БПМ (бронированная патрульная машина - ред.) и два бронетранспортера", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220328/vsu-1780405430.html

донецкая народная республика

украина

россия

киев

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, киев, луганская народная республика