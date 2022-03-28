https://ria.ru/20220328/donbass-1780414806.html
Подразделения ЛНР продвинулись в районе Лисичанска и Северодонецка
Подразделения ЛНР продвинулись в районе Лисичанска и Северодонецка - РИА Новости, 28.03.2022
Подразделения ЛНР продвинулись в районе Лисичанска и Северодонецка
Подразделения ЛНР продвигаются в районе Лисичанска и Северодонецка, спецоперация в Донбассе будет доведена до завершения в ближайшее время, заявил помощник... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:50
2022-03-28T10:50
2022-03-28T11:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рубежное
северодонецк
лисичанск
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МОСКВА, 28 марта РИА Новости. Подразделения ЛНР продвигаются в районе Лисичанска и Северодонецка, спецоперация в Донбассе будет доведена до завершения в ближайшее время, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."Что касается городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное - подразделения понемногу продвигаются. Ведь самое основное сейчас - сохранить личный состав и выполнить боевую задачу", - сказал он в эфире Первого канала."Очень большая работа ведется, и то, что мы проведем эту спецоперацию в ближайшее время до завершения... в Донбассе, это очевидно. То, что нам придется преодолеть еще очень много и тяжело это идет, это тоже правда жизни", - подчеркнул Киселев.
https://ria.ru/20220328/lnr-1780416019.html
рубежное
северодонецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, рубежное, северодонецк, лисичанск
10:50 28.03.2022 (обновлено: 11:09 28.03.2022)
Подразделения ЛНР продвинулись в районе Лисичанска и Северодонецка
Подразделения ЛНР продвинулись в районе Лисичанска и Северодонецка