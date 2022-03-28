https://ria.ru/20220328/donbass-1780414806.html

Подразделения ЛНР продвинулись в районе Лисичанска и Северодонецка

Подразделения ЛНР продвинулись в районе Лисичанска и Северодонецка - РИА Новости, 28.03.2022

Подразделения ЛНР продвинулись в районе Лисичанска и Северодонецка

Подразделения ЛНР продвигаются в районе Лисичанска и Северодонецка, спецоперация в Донбассе будет доведена до завершения в ближайшее время, заявил помощник... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:50

2022-03-28T10:50

2022-03-28T11:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рубежное

северодонецк

лисичанск

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МОСКВА, 28 марта РИА Новости. Подразделения ЛНР продвигаются в районе Лисичанска и Северодонецка, спецоперация в Донбассе будет доведена до завершения в ближайшее время, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев."Что касается городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное - подразделения понемногу продвигаются. Ведь самое основное сейчас - сохранить личный состав и выполнить боевую задачу", - сказал он в эфире Первого канала."Очень большая работа ведется, и то, что мы проведем эту спецоперацию в ближайшее время до завершения... в Донбассе, это очевидно. То, что нам придется преодолеть еще очень много и тяжело это идет, это тоже правда жизни", - подчеркнул Киселев.

https://ria.ru/20220328/lnr-1780416019.html

рубежное

северодонецк

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рубежное, северодонецк, лисичанск