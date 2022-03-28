https://ria.ru/20220328/dokuchaevsk-1780536889.html

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Докучаевску в ДНР

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Докучаевску в ДНР - РИА Новости, 28.03.2022

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Докучаевску в ДНР

Украинские войска в 17.30 обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:57

2022-03-28T17:57

2022-03-28T17:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

докучаевск

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено 8 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, докучаевск, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины