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Басурин оценил темпы продвижения сил ДНР на некоторых участках - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/dnr-1780402523.html
Басурин оценил темпы продвижения сил ДНР на некоторых участках
Басурин оценил темпы продвижения сил ДНР на некоторых участках - РИА Новости, 28.03.2022
Басурин оценил темпы продвижения сил ДНР на некоторых участках
Продвижение сил Донецкой народной республики на некоторых участках идет быстрее, чем раньше, однако медленный темп продвижения в Мариуполе связан с задачей... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:04
2022-03-28T10:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
вооруженные силы украины
мариуполь
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МОСКВА, 28 марта - РИА Новости. Продвижение сил Донецкой народной республики на некоторых участках идет быстрее, чем раньше, однако медленный темп продвижения в Мариуполе связан с задачей обеспечить безопасность населения и сохранить инфраструктуру, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Когда окончательно будет заявлено о том, что Мариуполь зачищен... - это подорвет все-таки боевой дух (украинских военных - ред.)... Второе, те операции, которые мы предпринимаем и они осуществляются, та же Марьинка, где мы их выдавливаем из этого населенного пункта, следующие будут рядом Красногоровка, район Авдеевки, район Горловки. Не, все будет хорошо", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Когда они будут убеждаться все больше и больше, что военно-политическое руководство Украины их здесь просто бросило на заклание, ну я думаю, осознание будет быстрее приходить, соответственно, будут меньше оказывать сопротивление и будут складывать больше оружия", - подчеркнул Басурин.Он добавил, что на некоторых участках силы ДНР продвигаются быстрее, чем раньше, поскольку обучились за восемь лет. "Продвижение в некоторых участках у нас идет намного быстрее, чем было до этого", - пояснил он.При этом относительно медленный темп продвижения в Мариуполе связан с тем, что стоит задача сохранить инфраструктуру и обеспечить безопасность оставшихся жителей."Средства такие военные существуют, это возможно сделать (поскорее зачистить Мариуполь - ред.), а что будет дальше? Ну давайте все сровняем, закатаем катком, положим сверху асфальт. А люди как дальше будут жить, где будут работать? Эти вопросы тоже нужно учитывать. Поэтому, с одной стороны, нужно обезопасить жизнь и здоровье своих бойцов, уменьшить потери среди гражданского населения и постараться сохранить те производственные площадки, которые существуют", - добавил Басурин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, вооруженные силы украины, мариуполь
10:04 28.03.2022
 
Басурин оценил темпы продвижения сил ДНР на некоторых участках

Представитель ДНР Басурин: продвижение сил республики на некоторых участках идет быстрее

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе
Военнослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 марта - РИА Новости. Продвижение сил Донецкой народной республики на некоторых участках идет быстрее, чем раньше, однако медленный темп продвижения в Мариуполе связан с задачей обеспечить безопасность населения и сохранить инфраструктуру, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Когда окончательно будет заявлено о том, что Мариуполь зачищен... - это подорвет все-таки боевой дух (украинских военных - ред.)... Второе, те операции, которые мы предпринимаем и они осуществляются, та же Марьинка, где мы их выдавливаем из этого населенного пункта, следующие будут рядом Красногоровка, район Авдеевки, район Горловки. Не, все будет хорошо", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Когда они будут убеждаться все больше и больше, что военно-политическое руководство Украины их здесь просто бросило на заклание, ну я думаю, осознание будет быстрее приходить, соответственно, будут меньше оказывать сопротивление и будут складывать больше оружия", - подчеркнул Басурин.
Он добавил, что на некоторых участках силы ДНР продвигаются быстрее, чем раньше, поскольку обучились за восемь лет. "Продвижение в некоторых участках у нас идет намного быстрее, чем было до этого", - пояснил он.
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При этом относительно медленный темп продвижения в Мариуполе связан с тем, что стоит задача сохранить инфраструктуру и обеспечить безопасность оставшихся жителей.
"Средства такие военные существуют, это возможно сделать (поскорее зачистить Мариуполь - ред.), а что будет дальше? Ну давайте все сровняем, закатаем катком, положим сверху асфальт. А люди как дальше будут жить, где будут работать? Эти вопросы тоже нужно учитывать. Поэтому, с одной стороны, нужно обезопасить жизнь и здоровье своих бойцов, уменьшить потери среди гражданского населения и постараться сохранить те производственные площадки, которые существуют", - добавил Басурин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринВооруженные силы УкраиныМариуполь
 
 
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