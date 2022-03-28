https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780441180.html
Польшу покинули 45 российских дипломатов
Польшу покинули 45 российских дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022
Польшу покинули 45 российских дипломатов
Российские дипломаты в количестве 45 человек, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну, сообщил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:43
2022-03-28T12:43
2022-03-28T12:46
в мире
польша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729762605_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_d571771c05e25d831cd504b502af7255.jpg
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Российские дипломаты в количестве 45 человек, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну, сообщил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Дипломаты покинули территорию Польши", - сказал Андреев.Польша заявила в среду, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным. Накануне этого замминистра иностранных дел Польши говорил, что Варшава не исключает высылки российского посла, но такое решение пока не принято.
https://ria.ru/20220328/bayden-1780409503.html
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729762605_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1b5af5c9f51b070a13416485f054843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия
12:43 28.03.2022 (обновлено: 12:46 28.03.2022)
Польшу покинули 45 российских дипломатов
Польшу покинули 45 российских дипломатов, которых решили выслать из страны