https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780441180.html

Польшу покинули 45 российских дипломатов

Польшу покинули 45 российских дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022

Польшу покинули 45 российских дипломатов

Российские дипломаты в количестве 45 человек, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну, сообщил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:43

2022-03-28T12:43

2022-03-28T12:46

в мире

польша

россия

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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Российские дипломаты в количестве 45 человек, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну, сообщил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Дипломаты покинули территорию Польши", - сказал Андреев.Польша заявила в среду, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным. Накануне этого замминистра иностранных дел Польши говорил, что Варшава не исключает высылки российского посла, но такое решение пока не принято.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780409503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, россия