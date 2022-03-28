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Польшу покинули 45 российских дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022
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Польшу покинули 45 российских дипломатов
Польшу покинули 45 российских дипломатов - РИА Новости, 28.03.2022
Польшу покинули 45 российских дипломатов
Российские дипломаты в количестве 45 человек, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну, сообщил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:43
2022-03-28T12:46
в мире
польша
россия
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Российские дипломаты в количестве 45 человек, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну, сообщил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."Дипломаты покинули территорию Польши", - сказал Андреев.Польша заявила в среду, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным. Накануне этого замминистра иностранных дел Польши говорил, что Варшава не исключает высылки российского посла, но такое решение пока не принято.
https://ria.ru/20220328/bayden-1780409503.html
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в мире, польша, россия
12:43 28.03.2022 (обновлено: 12:46 28.03.2022)
 
Польшу покинули 45 российских дипломатов

Польшу покинули 45 российских дипломатов, которых решили выслать из страны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Российские дипломаты в количестве 45 человек, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну, сообщил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"Дипломаты покинули территорию Польши", - сказал Андреев.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 10:31
Экс-глава МИД Польши считает, что Байден объявил новую холодную войну
Польша заявила в среду, что высылает 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и не даст согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным. Накануне этого замминистра иностранных дел Польши говорил, что Варшава не исключает высылки российского посла, но такое решение пока не принято.
 
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