https://ria.ru/20220328/chernogoriya-1780514968.html
Премьер Черногории предложил транспортировать СПГ через порт Бар
Премьер Черногории предложил транспортировать СПГ через порт Бар - РИА Новости, 28.03.2022
Премьер Черногории предложил транспортировать СПГ через порт Бар
Премьер Черногории Здравко Кривокапич на встрече глав правительств стран-членов НАТО в Болгарии предложил порт Бар на Адриатическом море для транспортировки... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:48
2022-03-28T16:48
2022-03-28T16:48
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БЕЛГРАД, 28 мар - РИА Новости. Премьер Черногории Здравко Кривокапич на встрече глав правительств стран-членов НАТО в Болгарии предложил порт Бар на Адриатическом море для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в регион, сообщила пресс-служба кабмина.В Софии по инициативе премьера Болгарии Кирила Петкова в понедельник состоялась встреча глав правительство стран-членов НАТО юго-восточной Европы. Темой стал кризис на Украине и его последствия, их влияние на экономику и энергетику стран Западных Балкан."Каждый кризис дает возможности, у нас есть большой потенциал для развития стратегических инфраструктурных проектов, порт Бар может быть определен для транспортировки сжиженного природного газа, что может стать потенциалом для дальнейшего укрепления связей в регионе", - цитирует пресс-служба черногорского премьера."Премьер Кривокапич указал и на вызовы с распространением ложной информации и пропаганды и предложил создать сильный совместный центр, который бы на основании искусственного интеллекта занимался проверкой ложной информации", - говорится в сообщении.Глава черногорского правительства также отметил, что кризис вокруг Украины "больше всего поражает нас в сфере основных жизненных потребностей".
https://ria.ru/20220328/evro-1780513244.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, софия (город), европа, украина, нато
Премьер Черногории предложил транспортировать СПГ через порт Бар
Премьер Черногории Кривокапич предложил транспортировать СПГ через порт Бар
БЕЛГРАД, 28 мар - РИА Новости. Премьер Черногории Здравко Кривокапич на встрече глав правительств стран-членов НАТО в Болгарии предложил порт Бар на Адриатическом море для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в регион, сообщила пресс-служба кабмина.
В Софии
по инициативе премьера Болгарии Кирила Петкова в понедельник состоялась встреча глав правительство стран-членов НАТО
юго-восточной Европы
. Темой стал кризис на Украине
и его последствия, их влияние на экономику и энергетику стран Западных Балкан.
"Каждый кризис дает возможности, у нас есть большой потенциал для развития стратегических инфраструктурных проектов, порт Бар может быть определен для транспортировки сжиженного природного газа, что может стать потенциалом для дальнейшего укрепления связей в регионе", - цитирует пресс-служба черногорского премьера.
"Премьер Кривокапич указал и на вызовы с распространением ложной информации и пропаганды и предложил создать сильный совместный центр, который бы на основании искусственного интеллекта занимался проверкой ложной информации", - говорится в сообщении.
Глава черногорского правительства также отметил, что кризис вокруг Украины "больше всего поражает нас в сфере основных жизненных потребностей".