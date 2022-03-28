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Премьер Черногории предложил транспортировать СПГ через порт Бар - РИА Новости, 28.03.2022
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Премьер Черногории предложил транспортировать СПГ через порт Бар
Премьер Черногории предложил транспортировать СПГ через порт Бар - РИА Новости, 28.03.2022
Премьер Черногории предложил транспортировать СПГ через порт Бар
Премьер Черногории Здравко Кривокапич на встрече глав правительств стран-членов НАТО в Болгарии предложил порт Бар на Адриатическом море для транспортировки... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:48
2022-03-28T16:48
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БЕЛГРАД, 28 мар - РИА Новости. Премьер Черногории Здравко Кривокапич на встрече глав правительств стран-членов НАТО в Болгарии предложил порт Бар на Адриатическом море для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в регион, сообщила пресс-служба кабмина.В Софии по инициативе премьера Болгарии Кирила Петкова в понедельник состоялась встреча глав правительство стран-членов НАТО юго-восточной Европы. Темой стал кризис на Украине и его последствия, их влияние на экономику и энергетику стран Западных Балкан."Каждый кризис дает возможности, у нас есть большой потенциал для развития стратегических инфраструктурных проектов, порт Бар может быть определен для транспортировки сжиженного природного газа, что может стать потенциалом для дальнейшего укрепления связей в регионе", - цитирует пресс-служба черногорского премьера."Премьер Кривокапич указал и на вызовы с распространением ложной информации и пропаганды и предложил создать сильный совместный центр, который бы на основании искусственного интеллекта занимался проверкой ложной информации", - говорится в сообщении.Глава черногорского правительства также отметил, что кризис вокруг Украины "больше всего поражает нас в сфере основных жизненных потребностей".
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в мире, софия (город), европа, украина, нато
16:48 28.03.2022
 
Премьер Черногории предложил транспортировать СПГ через порт Бар

Премьер Черногории Кривокапич предложил транспортировать СПГ через порт Бар

© Владислав ПетровичЧерногория
Черногория
© Владислав Петрович
Черногория. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 мар - РИА Новости. Премьер Черногории Здравко Кривокапич на встрече глав правительств стран-членов НАТО в Болгарии предложил порт Бар на Адриатическом море для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в регион, сообщила пресс-служба кабмина.
В Софии по инициативе премьера Болгарии Кирила Петкова в понедельник состоялась встреча глав правительство стран-членов НАТО юго-восточной Европы. Темой стал кризис на Украине и его последствия, их влияние на экономику и энергетику стран Западных Балкан.
"Каждый кризис дает возможности, у нас есть большой потенциал для развития стратегических инфраструктурных проектов, порт Бар может быть определен для транспортировки сжиженного природного газа, что может стать потенциалом для дальнейшего укрепления связей в регионе", - цитирует пресс-служба черногорского премьера.
"Премьер Кривокапич указал и на вызовы с распространением ложной информации и пропаганды и предложил создать сильный совместный центр, который бы на основании искусственного интеллекта занимался проверкой ложной информации", - говорится в сообщении.
Глава черногорского правительства также отметил, что кризис вокруг Украины "больше всего поражает нас в сфере основных жизненных потребностей".
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