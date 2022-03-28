https://ria.ru/20220328/byudzhet-1780548594.html

Проект бюджета США предусматривает 682 миллиона долларов для Украины

Проект бюджета США предусматривает 682 миллиона долларов для Украины - РИА Новости, 28.03.2022

Проект бюджета США предусматривает 682 миллиона долларов для Украины

Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 682 миллионов долларов в помощь Украине, говорится в справочных материалах. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:55

2022-03-28T18:55

2022-03-28T18:56

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 682 миллионов долларов в помощь Украине, говорится в справочных материалах."Бюджет выделяет 682 миллиона долларов Украине – увеличение на 219 миллионов долларов к исполненному уровню 2021 года", - говорится в документе.Средства запланированы для "противодействия злонамеренному российскому влиянию" и удовлетворению потребностей страны в сфере безопасности, кибербезопасности, энергетики, борьбы с дезинформацией, макроэкономической стабилизации, укрепления основ гражданского общества.

https://ria.ru/20220328/nalog-1780544754.html

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша