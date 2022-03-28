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Проект бюджета США предусматривает 682 миллиона долларов для Украины - РИА Новости, 28.03.2022
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Проект бюджета США предусматривает 682 миллиона долларов для Украины
Проект бюджета США предусматривает 682 миллиона долларов для Украины - РИА Новости, 28.03.2022
Проект бюджета США предусматривает 682 миллиона долларов для Украины
Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 682 миллионов долларов в помощь Украине, говорится в справочных материалах. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:55
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украина
сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 682 миллионов долларов в помощь Украине, говорится в справочных материалах."Бюджет выделяет 682 миллиона долларов Украине – увеличение на 219 миллионов долларов к исполненному уровню 2021 года", - говорится в документе.Средства запланированы для "противодействия злонамеренному российскому влиянию" и удовлетворению потребностей страны в сфере безопасности, кибербезопасности, энергетики, борьбы с дезинформацией, макроэкономической стабилизации, укрепления основ гражданского общества.
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украина, сша
18:55 28.03.2022 (обновлено: 18:56 28.03.2022)
 
Проект бюджета США предусматривает 682 миллиона долларов для Украины

Проект бюджета США предполагает выделение Украине 682 миллионов долларов в 2023 году

© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / J. David Ake
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 682 миллионов долларов в помощь Украине, говорится в справочных материалах.
"Бюджет выделяет 682 миллиона долларов Украине – увеличение на 219 миллионов долларов к исполненному уровню 2021 года", - говорится в документе.
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Средства запланированы для "противодействия злонамеренному российскому влиянию" и удовлетворению потребностей страны в сфере безопасности, кибербезопасности, энергетики, борьбы с дезинформацией, макроэкономической стабилизации, укрепления основ гражданского общества.
 
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