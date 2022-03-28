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Минобороны показало видео работы "Бук-М3" на Украине - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/buk-m3-1780408860.html
Минобороны показало видео работы "Бук-М3" на Украине
Минобороны показало видео работы "Бук-М3" на Украине - РИА Новости, 28.03.2022
Минобороны показало видео работы "Бук-М3" на Украине
Минобороны РФ в понедельник опубликовало видео, на котором показана работа зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" и радиолокационной станции "Небо-СВ" на... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:27
2022-03-28T11:42
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
бук (зенитный ракетный комплекс)
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минобороны РФ в понедельник опубликовало видео, на котором показана работа зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" и радиолокационной станции "Небо-СВ" на Украине."В течение проведения спецоперации в составе расчета уже поражены два беспилотных летательных аппарата Bayraktar. В ходе проведения боевой работы были обнаружены и своевременно уничтожены с недопущением пролета на контролируемую территорию Вооруженных сил РФ", - рассказал заместитель командира зенитной ракетной батареи.Он признался, что работать с беспилотниками непривычно, так как все учения проводятся по более крупным и скоростным целям. По его словам, отметка беспилотника на индикаторах настолько мала, что ее порой с трудом можно разглядеть, чтобы взять на сопровождение, а сама цель постоянно меняет траекторию полета.По его словам, классифицировать Bayraktar (турецкого производства) и "Лелеки" (украинская разработка) расчеты научились "безошибочно". Боевые дроны противника – ударные и разведывательные – главная цель батареи "Бук-М3".В свою очередь начальник расчета радиолокационной станции "Небо-СВ" рассказал о ее достоинствах. По его словам, станция "всепогодная" и по обнаружению средств противника "показывает себя без пререканий". Данные его расчета, своевременно переданные ЗРК "Бук-М3", позволили сбить шесть вражеских беспилотников за время спецоперации.Минобороны уточняет, что и начальник расчета "Небо-СВ", и заместитель командира батареи "Бук-М3" награждены медалями "За воинскую доблесть".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/desantniki-1780412908.html
https://ria.ru/20220328/video-1780394202.html
https://ria.ru/20220327/minoborony-1780300022.html
россия
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донбасс
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60
Работа зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на Украине. Кадры Минобороны
Минобороны России опубликовало видео с работой зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" и радиолокационной станции "Небо-СВ" на Украине
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владимир путин, россия, украина, донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс), в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:27 28.03.2022 (обновлено: 11:42 28.03.2022)
 
Минобороны показало видео работы "Бук-М3" на Украине

Минобороны показало видео работы "Бук-М3" и радиолокационной станции "Небо-СВ" на Украине

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минобороны РФ в понедельник опубликовало видео, на котором показана работа зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" и радиолокационной станции "Небо-СВ" на Украине.
"В течение проведения спецоперации в составе расчета уже поражены два беспилотных летательных аппарата Bayraktar. В ходе проведения боевой работы были обнаружены и своевременно уничтожены с недопущением пролета на контролируемую территорию Вооруженных сил РФ", - рассказал заместитель командира зенитной ракетной батареи.
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Он признался, что работать с беспилотниками непривычно, так как все учения проводятся по более крупным и скоростным целям. По его словам, отметка беспилотника на индикаторах настолько мала, что ее порой с трудом можно разглядеть, чтобы взять на сопровождение, а сама цель постоянно меняет траекторию полета.
По его словам, классифицировать Bayraktar (турецкого производства) и "Лелеки" (украинская разработка) расчеты научились "безошибочно". Боевые дроны противника – ударные и разведывательные – главная цель батареи "Бук-М3".
В свою очередь начальник расчета радиолокационной станции "Небо-СВ" рассказал о ее достоинствах. По его словам, станция "всепогодная" и по обнаружению средств противника "показывает себя без пререканий". Данные его расчета, своевременно переданные ЗРК "Бук-М3", позволили сбить шесть вражеских беспилотников за время спецоперации.
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Минобороны уточняет, что и начальник расчета "Небо-СВ", и заместитель командира батареи "Бук-М3" награждены медалями "За воинскую доблесть".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассБук (зенитный ракетный комплекс)В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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