https://ria.ru/20220328/biznes-1780447102.html

Правительство расширило меры поддержки малого и среднего бизнеса

Правительство расширило меры поддержки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 28.03.2022

Правительство расширило меры поддержки малого и среднего бизнеса

Правительство расширит меры поддержки малого и среднего бизнеса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:03

2022-03-28T13:03

2022-03-28T15:10

экономика

бизнес

михаил мишустин

правительство рф

санкции в отношении россии

технологии

россия

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Правительство расширит меры поддержки малого и среднего бизнеса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он уточнил, что предприятия смогут получить кредит до 500 миллионов рублей на три года по льготной ставке в три процента на реализацию инвестиционного проекта или на пополнение оборотных средств.В 2022 году в бюджете на эти цели заложено 750 миллионов рублей, а на последующие два года — более трех миллиардов.

https://ria.ru/20220326/putin-1780219891.html

россия

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Владимир Лаврентьев

экономика, бизнес, михаил мишустин, правительство рф, санкции в отношении россии, технологии, россия