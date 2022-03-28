13:03 28.03.2022 (обновлено: 15:10 28.03.2022)
Правительство расширило меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер Мишустин: правительство расширяет поддержку МСБ в сфере технологического развития
Дом правительства Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Правительство расширит меры поддержки малого и среднего бизнеса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Речь идет о технологических и инновационных предприятиях, работающих в этом секторе. Новый финансовый инструмент создан в рамках одной из стратегических инициатив социального-экономического развития, одобренных президентом. Ее главная цель — помогать перспективным компаниям на всех этапах становления: от стартовой идеи до ее воплощения", — сказал глава кабмина.
Он уточнил, что предприятия смогут получить кредит до 500 миллионов рублей на три года по льготной ставке в три процента на реализацию инвестиционного проекта или на пополнение оборотных средств.
В 2022 году в бюджете на эти цели заложено 750 миллионов рублей, а на последующие два года — более трех миллиардов.