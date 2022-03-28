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Правительство расширило меры поддержки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 28.03.2022
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Правительство расширило меры поддержки малого и среднего бизнеса
Правительство расширило меры поддержки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 28.03.2022
Правительство расширило меры поддержки малого и среднего бизнеса
Правительство расширит меры поддержки малого и среднего бизнеса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:03
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экономика
бизнес
михаил мишустин
правительство рф
санкции в отношении россии
технологии
россия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Правительство расширит меры поддержки малого и среднего бизнеса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он уточнил, что предприятия смогут получить кредит до 500 миллионов рублей на три года по льготной ставке в три процента на реализацию инвестиционного проекта или на пополнение оборотных средств.В 2022 году в бюджете на эти цели заложено 750 миллионов рублей, а на последующие два года — более трех миллиардов.
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экономика, бизнес, михаил мишустин, правительство рф, санкции в отношении россии, технологии, россия
13:03 28.03.2022 (обновлено: 15:10 28.03.2022)
 
Правительство расширило меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер Мишустин: правительство расширяет поддержку МСБ в сфере технологического развития

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Правительство расширит меры поддержки малого и среднего бизнеса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Речь идет о технологических и инновационных предприятиях, работающих в этом секторе. Новый финансовый инструмент создан в рамках одной из стратегических инициатив социального-экономического развития, одобренных президентом. Ее главная цель — помогать перспективным компаниям на всех этапах становления: от стартовой идеи до ее воплощения", — сказал глава кабмина.
Он уточнил, что предприятия смогут получить кредит до 500 миллионов рублей на три года по льготной ставке в три процента на реализацию инвестиционного проекта или на пополнение оборотных средств.
В 2022 году в бюджете на эти цели заложено 750 миллионов рублей, а на последующие два года — более трех миллиардов.
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ЭкономикаБизнесМихаил МишустинПравительство РФСанкции в отношении РоссииТехнологииРоссия
 
 
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