https://ria.ru/20220328/bezhentsy-1780561203.html

Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины

Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины - РИА Новости, 28.03.2022

Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины

Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины, сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон на пресс-конференции. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T20:05

2022-03-28T20:05

2022-03-28T20:05

обострение ситуации в днр и лнр

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беженцы

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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины, сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон на пресс-конференции."Мы приняли в Евросоюзе 3,8 миллиона беженцев с Украины", - сообщила она."Они прибыли в страны, граничащие с Украиной, но более одного миллиона человек поехали в другие страны Евросоюза", - отметила еврокомиссар.По ее словам, число ежедневных приездов снизилось.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/bezhentsy-1780476734.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, донбасс, евросоюз, еврокомиссия, беженцы, европа, ситуация в днр и лнр