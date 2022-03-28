Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины
Еврокомиссар Йохансон сообщила, что Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины
© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины, сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон на пресс-конференции.
"Мы приняли в Евросоюзе 3,8 миллиона беженцев с Украины", - сообщила она.
"Они прибыли в страны, граничащие с Украиной, но более одного миллиона человек поехали в другие страны Евросоюза", - отметила еврокомиссар.
По ее словам, число ежедневных приездов снизилось.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.