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Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины
Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины - РИА Новости, 28.03.2022
Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины
Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины, сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон на пресс-конференции. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T20:05
2022-03-28T20:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
евросоюз
еврокомиссия
беженцы
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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины, сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон на пресс-конференции."Мы приняли в Евросоюзе 3,8 миллиона беженцев с Украины", - сообщила она."Они прибыли в страны, граничащие с Украиной, но более одного миллиона человек поехали в другие страны Евросоюза", - отметила еврокомиссар.По ее словам, число ежедневных приездов снизилось.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, донбасс, евросоюз, еврокомиссия, беженцы, европа, ситуация в днр и лнр
20:05 28.03.2022
 
Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины

Еврокомиссар Йохансон сообщила, что Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины

© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины, сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон на пресс-конференции.
"Мы приняли в Евросоюзе 3,8 миллиона беженцев с Украины", - сообщила она.
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"Они прибыли в страны, граничащие с Украиной, но более одного миллиона человек поехали в другие страны Евросоюза", - отметила еврокомиссар.
По ее словам, число ежедневных приездов снизилось.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Беженцы из Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
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Беженцы с Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассЕвросоюзЕврокомиссияБеженцыЕвропаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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