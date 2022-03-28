https://ria.ru/20220328/bezhentsy-1780470791.html

Переселенцы из Донбасса получат сим-карты и льготный тариф

Переселенцы из Донбасса получат сим-карты и льготный тариф - РИА Новости, 28.03.2022

Переселенцы из Донбасса получат сим-карты и льготный тариф

Вынужденные переселенцы из Донбасса получат льготные сим-карты, где действует тариф со скидкой в 30% от базового, заявил председатель Российского Красного... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:27

2022-03-28T14:27

2022-03-28T14:27

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вынужденные переселенцы из Донбасса получат льготные сим-карты, где действует тариф со скидкой в 30% от базового, заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук."В скором времени мы начнем выдавать дополнительные сим-карты для вынужденных переселенцев со льготным тарифом. Это позволит поддерживать им связь с родственниками и близкими. У многих вынужденных переселенцев такие сим-карты есть, эта мера будет дополнять ту поддержку, которая сейчас уже оказывается. Например, данный тариф будет давать скидку для переселенцев и волонтеров в 30% от базового по региону тарифа", - сообщил Савчук на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" о ходе гуманитарной миссии РКК по оказанию помощи вынужденным переселенцам и беженцам из Донбасса и Украины.По его словам, в сим-карты уже будет зачислена небольшая сумма, чтобы переселенцы могли сделать несколько звонков, первая партия сим-карт уже направлена в Воронежскую область."На сим-карте будет зачислено уже 50 рублей, что будет давать возможность сделать несколько звонков без дополнительных вложений. Сейчас у нас 13 тысяч сим-карт, первая партия в 1800 штук уже отправлена в Воронежскую помощь. В перспективе, если потребность будет расти, эти объемы готовы увеличивать", - сказал Савчук.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220328/bezhentsy-1780413525.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/dnr-1779806864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф