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"Белфаст" удостоен "Оскара" за лучший оригинальный сценарий - РИА Новости, 28.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220328/belfast-1780384823.html
"Белфаст" удостоен "Оскара" за лучший оригинальный сценарий
"Белфаст" удостоен "Оскара" за лучший оригинальный сценарий - РИА Новости, 28.03.2022
"Белфаст" удостоен "Оскара" за лучший оригинальный сценарий
Кеннет Брана удостоен награды киноакадемии США "Оскар" за оригинальный сценарий к фильму "Белфаст", награду за лучший адаптированный сценарий получила сценарист РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T05:15
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культура
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Кеннет Брана удостоен награды киноакадемии США "Оскар" за оригинальный сценарий к фильму "Белфаст", награду за лучший адаптированный сценарий получила сценарист и режиссер фильма "CODA" Шан Хейдер.94-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье, телеканал ABC ведет прямую трансляцию.В категории "Лучший оригинальный сценарий" в этом году за награду также боролись "Не смотрите наверх", "Король Ричард", "Лакричная пицца" и норвежский фильм "Худший человек на свете". В категории "Лучший адаптированный сценарий" также были представлены сценаристы фильмов "Власть пса", "Дюна", "Сядь за руль моей машины" и "Незнакомая дочь".Обе картины также номинированы на "Оскар" в категории "Лучший фильм года".
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лос-анджелес, сша
05:15 28.03.2022 (обновлено: 05:17 28.03.2022)
 
"Белфаст" удостоен "Оскара" за лучший оригинальный сценарий

Кеннет Брана удостоен "Оскара" за "Лучший оригинальный сценарий" к фильму "Белфаст"

Фильм "Белфаст"
Фильм Белфаст
Фильм "Белфаст"
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Кеннет Брана удостоен награды киноакадемии США "Оскар" за оригинальный сценарий к фильму "Белфаст", награду за лучший адаптированный сценарий получила сценарист и режиссер фильма "CODA" Шан Хейдер.
94-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье, телеканал ABC ведет прямую трансляцию.
В категории "Лучший оригинальный сценарий" в этом году за награду также боролись "Не смотрите наверх", "Король Ричард", "Лакричная пицца" и норвежский фильм "Худший человек на свете". В категории "Лучший адаптированный сценарий" также были представлены сценаристы фильмов "Власть пса", "Дюна", "Сядь за руль моей машины" и "Незнакомая дочь".
Обе картины также номинированы на "Оскар" в категории "Лучший фильм года".
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