В ДНР заявили о пресечении попытки эвакуации из Мариуполя командира "Азова"
В ДНР сообщили о пресечении попытки эвакуации из Мариуполя командира украинского "Азова"
Здание терминала аэропорта Мариуполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что в понедельник удалось пресечь попытку эвакуации с комбината "Азовсталь" в Мариуполе командира украинского "Азова" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело).
"Сегодня утром преступный киевский режим попытался осуществить с помощью вертолета эвакуацию с территории завода "Азовсталь" своих "медийных марионеток", а именно командира 36-й бригады Баранюка и командира "Азова" Прокопенко, которые не успели бросить личный состав и сбежать из Мариуполя до его окружения. При этом, они готовы были сделать это сегодня утром, но средства ПВО Донецкой народной республики уничтожили вертолёт украинских националистов ещё до приближения к городу Мариуполь" - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.