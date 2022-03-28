https://ria.ru/20220328/afganistan-1780481423.html
Источник: талибы запретили некоторым служащим ходить на работу без бороды
Источник: талибы запретили некоторым служащим ходить на работу без бороды - РИА Новости, 28.03.2022
Источник: талибы запретили некоторым служащим ходить на работу без бороды
Правящее в Афганистане движение "Талибан"* запретило сотрудникам ряда министерств появляться на работе из-за отсутствия бороды, заявили РИА Новости источники. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:06
2022-03-28T15:06
2022-03-28T15:06
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
талибан
оон
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КАБУЛ, 28 мар - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* запретило сотрудникам ряда министерств появляться на работе из-за отсутствия бороды, заявили РИА Новости источники.В конце декабря 2021 года талибы заявили, что не будут заставлять мужчин отращивать бороду, несмотря на рекомендацию не брить ее."Некоторое время назад нам заявили: либо вы отращиваете бороды, либо уходите с работы. Мы думали, что они не сделают это, но сегодня (в понедельник – ред.) сотрудники министерства запрета предосудительного не допустили нас до работы", - рассказал сотрудник министерства образования Афганистана, пожелавший остаться неназванным.По его словам, ситуация коснулась и их коллег из других министерств. Источник подчеркнул, что эта ситуация беспокоит афганских госслужащих, некоторые из них не желают отращивать бороду и носить головной убор.Источник в министерстве иностранных дел Афганистана сообщил, что талибы не впускали сотрудников нескольких министерств из-за короткой бороды и отсутствия головного убора.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220327/afganistan-1780314578.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан, оон
Источник: талибы запретили некоторым служащим ходить на работу без бороды
Источник сообщил, что талибы запретили некоторым госслужащим ходить на работу без бороды
КАБУЛ, 28 мар - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* запретило сотрудникам ряда министерств появляться на работе из-за отсутствия бороды, заявили РИА Новости источники.
В конце декабря 2021 года талибы заявили, что не будут заставлять мужчин отращивать бороду, несмотря на рекомендацию не брить ее.
"Некоторое время назад нам заявили: либо вы отращиваете бороды, либо уходите с работы. Мы думали, что они не сделают это, но сегодня (в понедельник – ред.) сотрудники министерства запрета предосудительного не допустили нас до работы", - рассказал сотрудник министерства образования Афганистана
, пожелавший остаться неназванным.
По его словам, ситуация коснулась и их коллег из других министерств. Источник подчеркнул, что эта ситуация беспокоит афганских госслужащих, некоторые из них не желают отращивать бороду и носить головной убор.
Источник в министерстве иностранных дел Афганистана сообщил, что талибы не впускали сотрудников нескольких министерств из-за короткой бороды и отсутствия головного убора.
В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул
и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана
"* и находящийся под санкциями ООН
c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность