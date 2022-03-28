https://ria.ru/20220328/afganistan-1780393276.html

В Мазари-Шарифе в Афганистане заработал аэропорт, заявили в Ташкенте

В Мазари-Шарифе в Афганистане заработал аэропорт, заявили в Ташкенте - РИА Новости, 28.03.2022

В Мазари-Шарифе в Афганистане заработал аэропорт, заявили в Ташкенте

Аэропорт в Мазари-Шарифе, крупнейшем городе на севере Афганистана, заработал, полностью он будет восстановлен с участием специалистов из Узбекистана к августу,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T08:50

2022-03-28T08:50

2022-03-28T08:50

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ТАШКЕНТ, 28 мар – РИА Новости. Аэропорт в Мазари-Шарифе, крупнейшем городе на севере Афганистана, заработал, полностью он будет восстановлен с участием специалистов из Узбекистана к августу, сообщил РИА Новости в понедельник представитель узбекистанского министерства транспорта.В октябре 2021 года спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев на встрече с талибами ("Талибан")* в северной афганской провинции Балх пообещал, что узбекская сторона окажет помощь в восстановлении аэропорта Мазари-Шарифа. Позднее Узбекистан направил команду технических специалистов для помощи с ремонтом оборудования аэропорта."Идет оказание содействия группой наших специалистов, которые помогают восстановить аэропорт Мазари-Шарифа. В принципе аэропорт осуществляет прием воздушных судов", - сказал представитель минтранса.Собеседник агентства уточнил, что узбекская сторона подготовила 20 афганских специалистов по управления воздушным движением в аэропорту, в настоящее время осуществляются работы по замене аэронавигационного оборудования. "Это идет в процессе, я думаю, что до 1 августа (аэропорт – ред.) полностью восстановит свою работу", - добавил представитель минтранса.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220307/afganistan-1777030863.html

https://ria.ru/20220306/afganistan-1776895091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мохаммад хасан ахунд, узбекистан, балх, афганистан, талибан, оон