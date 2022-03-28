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"Аэрофлот" возобновил ежедневные рейсы из Ингушетии в Москву - РИА Новости, 28.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220328/aeroflot-1780518333.html
"Аэрофлот" возобновил ежедневные рейсы из Ингушетии в Москву
"Аэрофлот" возобновил ежедневные рейсы из Ингушетии в Москву - РИА Новости, 28.03.2022
"Аэрофлот" возобновил ежедневные рейсы из Ингушетии в Москву
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы из аэропорта Магас в Ингушетии в московский Шереметьево, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:24
2022-03-28T17:25
туризм
магас
аэропорт
россия
республика ингушетия
red wings airlines
самара
москва
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НАЛЬЧИК, 28 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы из аэропорта Магас в Ингушетии в московский Шереметьево, сообщает правительство региона."Время вылета — 18.40, рейс будет выполняться ежедневно", — уточняется в релизе. Отмечается, что такое расписание действует до 30 октября."Перевозки были приостановлены в осенне-зимний период и возобновляются по просьбе руководства республики", — подчеркивает правительство.Кроме того, из аэропорта Магас планируется запустить регулярные рейсы в Самару, которые будет осуществлять авиакомпания Red Wings.
https://ria.ru/20220328/armeniya-1780432358.html
магас
россия
республика ингушетия
самара
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магас, аэропорт, россия, республика ингушетия, red wings airlines, самара, москва, шереметьево, новости - туризм, туризм
17:24 28.03.2022 (обновлено: 17:25 28.03.2022)
 
"Аэрофлот" возобновил ежедневные рейсы из Ингушетии в Москву

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы из ингушского Магаса в Шереметьево

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НАЛЬЧИК, 28 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы из аэропорта Магас в Ингушетии в московский Шереметьево, сообщает правительство региона.
"Время вылета — 18.40, рейс будет выполняться ежедневно", — уточняется в релизе. Отмечается, что такое расписание действует до 30 октября.
"Перевозки были приостановлены в осенне-зимний период и возобновляются по просьбе руководства республики", — подчеркивает правительство.
Кроме того, из аэропорта Магас планируется запустить регулярные рейсы в Самару, которые будет осуществлять авиакомпания Red Wings.
Пассажиры в Международном аэропорту Звартноц в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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ТуризмМагасАэропортРоссияРеспублика ИнгушетияRed Wings AirlinesСамараМоскваШереметьевоНовости - ТуризмТуризм
 
 
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