https://ria.ru/20220328/aeroflot-1780518333.html
"Аэрофлот" возобновил ежедневные рейсы из Ингушетии в Москву
"Аэрофлот" возобновил ежедневные рейсы из Ингушетии в Москву - РИА Новости, 28.03.2022
"Аэрофлот" возобновил ежедневные рейсы из Ингушетии в Москву
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы из аэропорта Магас в Ингушетии в московский Шереметьево, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:24
2022-03-28T17:24
2022-03-28T17:25
туризм
магас
аэропорт
россия
республика ингушетия
red wings airlines
самара
москва
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НАЛЬЧИК, 28 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы из аэропорта Магас в Ингушетии в московский Шереметьево, сообщает правительство региона."Время вылета — 18.40, рейс будет выполняться ежедневно", — уточняется в релизе. Отмечается, что такое расписание действует до 30 октября."Перевозки были приостановлены в осенне-зимний период и возобновляются по просьбе руководства республики", — подчеркивает правительство.Кроме того, из аэропорта Магас планируется запустить регулярные рейсы в Самару, которые будет осуществлять авиакомпания Red Wings.
https://ria.ru/20220328/armeniya-1780432358.html
магас
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магас, аэропорт, россия, республика ингушетия, red wings airlines, самара, москва, шереметьево, новости - туризм, туризм
17:24 28.03.2022 (обновлено: 17:25 28.03.2022)
"Аэрофлот" возобновил ежедневные рейсы из Ингушетии в Москву
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы из ингушского Магаса в Шереметьево
НАЛЬЧИК, 28 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы из аэропорта Магас в Ингушетии в московский Шереметьево, сообщает правительство региона.
"Время вылета — 18.40, рейс будет выполняться ежедневно", — уточняется в релизе. Отмечается, что такое расписание действует до 30 октября.
"Перевозки были приостановлены в осенне-зимний период и возобновляются по просьбе руководства республики", — подчеркивает правительство.
Кроме того, из аэропорта Магас планируется запустить регулярные рейсы в Самару, которые будет осуществлять авиакомпания Red Wings.