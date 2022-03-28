https://ria.ru/20220328/aeroflot-1780518333.html

"Аэрофлот" возобновил ежедневные рейсы из Ингушетии в Москву

"Аэрофлот" возобновил ежедневные рейсы из Ингушетии в Москву - РИА Новости, 28.03.2022

"Аэрофлот" возобновил ежедневные рейсы из Ингушетии в Москву

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы из аэропорта Магас в Ингушетии в московский Шереметьево, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:24

2022-03-28T17:24

2022-03-28T17:25

туризм

магас

аэропорт

россия

республика ингушетия

red wings airlines

самара

москва

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НАЛЬЧИК, 28 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы из аэропорта Магас в Ингушетии в московский Шереметьево, сообщает правительство региона."Время вылета — 18.40, рейс будет выполняться ежедневно", — уточняется в релизе. Отмечается, что такое расписание действует до 30 октября."Перевозки были приостановлены в осенне-зимний период и возобновляются по просьбе руководства республики", — подчеркивает правительство.Кроме того, из аэропорта Магас планируется запустить регулярные рейсы в Самару, которые будет осуществлять авиакомпания Red Wings.

https://ria.ru/20220328/armeniya-1780432358.html

магас

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республика ингушетия

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

магас, аэропорт, россия, республика ингушетия, red wings airlines, самара, москва, шереметьево, новости - туризм, туризм