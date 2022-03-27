https://ria.ru/20220327/zelenskiy-1780363780.html

ГП даст оценку заявлениям Зеленского, которые цитируют российские СМИ

ГП даст оценку заявлениям Зеленского, которые цитируют российские СМИ - РИА Новости, 27.03.2022

ГП даст оценку заявлениям Зеленского, которые цитируют российские СМИ

Генеральная прокуратура РФ намерена дать оценку заявлениям Владимира Зеленого, цитируемым в российских СМИ, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T20:48

2022-03-27T20:48

2022-03-27T23:23

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украина

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ намерена дать оценку заявлениям Владимира Зеленого, цитируемым в российских СМИ, сообщает пресс-служба ведомства."В СМИ появились сообщения о том, что рядом российских журналистов, в том числе признанных иностранными агентами, проведено и размещено интервью с президентом Украины В.Зеленским. В условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях Российской Федерации в связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220327/intervyu-1780361030.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, владимир зеленский