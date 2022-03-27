https://ria.ru/20220327/zelenskiy-1780363780.html
ГП даст оценку заявлениям Зеленского, которые цитируют российские СМИ
ГП даст оценку заявлениям Зеленского, которые цитируют российские СМИ - РИА Новости, 27.03.2022
ГП даст оценку заявлениям Зеленского, которые цитируют российские СМИ
Генеральная прокуратура РФ намерена дать оценку заявлениям Владимира Зеленого, цитируемым в российских СМИ, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T20:48
2022-03-27T20:48
2022-03-27T23:23
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ намерена дать оценку заявлениям Владимира Зеленого, цитируемым в российских СМИ, сообщает пресс-служба ведомства."В СМИ появились сообщения о том, что рядом российских журналистов, в том числе признанных иностранными агентами, проведено и размещено интервью с президентом Украины В.Зеленским. В условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях Российской Федерации в связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220327/intervyu-1780361030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский
20:48 27.03.2022 (обновлено: 23:23 27.03.2022)
ГП даст оценку заявлениям Зеленского, которые цитируют российские СМИ
Генпрокуратура даст правовую оценку заявлениям из интервью Зеленского