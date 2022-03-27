https://ria.ru/20220327/zaderzhanie-1780355801.html

В Тбилиси задержали 20 митинговавших против роста цен на топливо

В Тбилиси задержали 20 митинговавших против роста цен на топливо - РИА Новости, 27.03.2022

В Тбилиси задержали 20 митинговавших против роста цен на топливо

В Тбилиси на митинге против роста цен на топливо задержаны 20 человек по административному правонарушению, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T19:01

2022-03-27T19:01

2022-03-27T19:19

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грузия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 27 мар - РИА Новости. В Тбилиси на митинге против роста цен на топливо задержаны 20 человек по административному правонарушению, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД."Задержаны 20 человек по административному правонарушению",- заявили в МВД.Акции протеста прошли в воскресенье в разных городах Грузии. В Тбилиси митингующие пытались перекрыть проезжую часть в центре столицы, им в этом помешала полиция, в ходе чего и начались задержания.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин 92 за неделю вырос почти 12%, его стоимость за литр достигает более 1,7$, а стоимость литра бензина 95 достигла исторического максимума - почти 4 лари (1,25$). Основным фактором роста цен называется обстановка на международном рынке и обменный курс.Участники митинга считают, что, снизив налог на акциз, можно снизить цены на топливо. Они желают провести встречу с представителями руководства и предоставить им свой план.

https://ria.ru/20220326/tseny-1780250897.html

грузия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси