https://ria.ru/20220327/zaderzhanie-1780355801.html
В Тбилиси задержали 20 митинговавших против роста цен на топливо
В Тбилиси задержали 20 митинговавших против роста цен на топливо - РИА Новости, 27.03.2022
В Тбилиси задержали 20 митинговавших против роста цен на топливо
В Тбилиси на митинге против роста цен на топливо задержаны 20 человек по административному правонарушению, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T19:01
2022-03-27T19:01
2022-03-27T19:19
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ТБИЛИСИ, 27 мар - РИА Новости. В Тбилиси на митинге против роста цен на топливо задержаны 20 человек по административному правонарушению, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД."Задержаны 20 человек по административному правонарушению",- заявили в МВД.Акции протеста прошли в воскресенье в разных городах Грузии. В Тбилиси митингующие пытались перекрыть проезжую часть в центре столицы, им в этом помешала полиция, в ходе чего и начались задержания.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин 92 за неделю вырос почти 12%, его стоимость за литр достигает более 1,7$, а стоимость литра бензина 95 достигла исторического максимума - почти 4 лари (1,25$). Основным фактором роста цен называется обстановка на международном рынке и обменный курс.Участники митинга считают, что, снизив налог на акциз, можно снизить цены на топливо. Они желают провести встречу с представителями руководства и предоставить им свой план.
https://ria.ru/20220326/tseny-1780250897.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси
19:01 27.03.2022 (обновлено: 19:19 27.03.2022)
В Тбилиси задержали 20 митинговавших против роста цен на топливо
МВД Грузии сообщило о задержании 20 митингующих в Тбилиси против роста цен на топливо
ТБИЛИСИ, 27 мар - РИА Новости. В Тбилиси на митинге против роста цен на топливо задержаны 20 человек по административному правонарушению, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД.
"Задержаны 20 человек по административному правонарушению",- заявили в МВД.
Акции протеста прошли в воскресенье в разных городах Грузии
. В Тбилиси
митингующие пытались перекрыть проезжую часть в центре столицы, им в этом помешала полиция, в ходе чего и начались задержания.
Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин 92 за неделю вырос почти 12%, его стоимость за литр достигает более 1,7$, а стоимость литра бензина 95 достигла исторического максимума - почти 4 лари (1,25$). Основным фактором роста цен называется обстановка на международном рынке и обменный курс.
Участники митинга считают, что, снизив налог на акциз, можно снизить цены на топливо. Они желают провести встречу с представителями руководства и предоставить им свой план.
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